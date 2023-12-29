فن ومشاهير

كريم قاسم يشكر جمهور مسلسل "زينهم" بعد عرض آخر حلقة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان كريم قاسم، مجموعة من صور مسلسل "زينهم" ووجه من خلالها رسالة شكر لصناع وجمهور مسلسل "زينهم" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

 وعلق على الصورة قائلًا: "النهاردة آخر حلقة من مسلسل... أحب أشكر كل القائمين علي العمل من أكبر لأصغر حد وكل زملائي الجمال الشاطرين وأشكر كل اللي تابع وحب شغلنا وشكرًا علي رسايل الحب والدعم... وأحب اقول ان خلاص".

 

واختتم قائلًا: "جيمي اتعلم إنه مش هيمسك العصاية من النص تاني! ".

 

8d046d3182.jpg
3b52986b8d.jpg
865f7a97e1.jpg
2547a2c0e3.jpg
b2bc9209b5.jpg

مفاجأة الحلقة الأخيرة من مسلسل "زينهم"

 

ظهر الفنان صدقي صخر في الحلقة الأخيرة من مسلسل زينهم بشخصية المحامي لطفي عبود الذي تصدر الترند خلال عرض حلقات مسلسله صوت وصورة وكانت مفاجأة صناع العمل للجمهور الذي ارتبط بشخصيته في المسلسل ليلتقي بالدكتور زينهم ضمن أحداث المسلسل.

af97356e0a.jpg

نجاح مسلسل "زينهم"

 

وفي سياق متصل يذكر أنه قد حظى مسلسل "زينهم" على إعجاب عدد كبير من قبل الجمهور فور عرض أولى حلقاته، والذي يُعرض حاليًا عبر إحدى المنصات الرقمية، ليتصدر بذلك منصة  Watch it ليحتل المركز الأول ضمن الأكثر رواجًا ومشاهدة وأصبح حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

فريق عمل مسلسل "زينهم"

مسلسل " زينهم" ويعد أول بطولة مطلقة لـ أحمد داود في الدراما التليفزيونية، والمسلسل من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، عماد رشاد، سلوى محمد على، ياسر عزت.

 

3d6c9849be.jpg

قصة مسلسل “زينهم”

 

مسلسل “زينهم” يمزج بين الإثارة والتشويق من جانب وبين الكوميديا الخفيفة، المسلسل يدور في إطار اجتماعي، يعمل على حل ألغاز مجموعة من القضايا الغامضة التي واجهها أحد الأطباء أثناء مسيرته المهنية، وحاول من خلالها كشف غموض الجريمة في كل قضية، اعتمادًا على أصول وقواعد الطب الشرعي العلمية، ما جعل المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال ذات الحلقات المنفصلة المتصلة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا