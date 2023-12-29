كريم قاسم يشكر جمهور مسلسل "زينهم" بعد عرض آخر حلقة

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان كريم قاسم، مجموعة من صور مسلسل "زينهم" ووجه من خلالها رسالة شكر لصناع وجمهور مسلسل "زينهم" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق على الصورة قائلًا: "النهاردة آخر حلقة من مسلسل... أحب أشكر كل القائمين علي العمل من أكبر لأصغر حد وكل زملائي الجمال الشاطرين وأشكر كل اللي تابع وحب شغلنا وشكرًا علي رسايل الحب والدعم... وأحب اقول ان خلاص".

واختتم قائلًا: "جيمي اتعلم إنه مش هيمسك العصاية من النص تاني! ".

مفاجأة الحلقة الأخيرة من مسلسل "زينهم"

ظهر الفنان صدقي صخر في الحلقة الأخيرة من مسلسل زينهم بشخصية المحامي لطفي عبود الذي تصدر الترند خلال عرض حلقات مسلسله صوت وصورة وكانت مفاجأة صناع العمل للجمهور الذي ارتبط بشخصيته في المسلسل ليلتقي بالدكتور زينهم ضمن أحداث المسلسل.

نجاح مسلسل "زينهم"

وفي سياق متصل يذكر أنه قد حظى مسلسل "زينهم" على إعجاب عدد كبير من قبل الجمهور فور عرض أولى حلقاته، والذي يُعرض حاليًا عبر إحدى المنصات الرقمية، ليتصدر بذلك منصة Watch it ليحتل المركز الأول ضمن الأكثر رواجًا ومشاهدة وأصبح حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

فريق عمل مسلسل "زينهم"

مسلسل " زينهم" ويعد أول بطولة مطلقة لـ أحمد داود في الدراما التليفزيونية، والمسلسل من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، عماد رشاد، سلوى محمد على، ياسر عزت.

قصة مسلسل “زينهم”

مسلسل “زينهم” يمزج بين الإثارة والتشويق من جانب وبين الكوميديا الخفيفة، المسلسل يدور في إطار اجتماعي، يعمل على حل ألغاز مجموعة من القضايا الغامضة التي واجهها أحد الأطباء أثناء مسيرته المهنية، وحاول من خلالها كشف غموض الجريمة في كل قضية، اعتمادًا على أصول وقواعد الطب الشرعي العلمية، ما جعل المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال ذات الحلقات المنفصلة المتصلة.