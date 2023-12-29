نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ظهوره في الحلقة الأخيرة من مسلسل "زينهم"..صدقي صخر: احمينا يارب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان صدقي صخر، صورة له من كواليس ظهوره في الحلقة الأخيرة من مسلسل "زينهم" حيث نشر الصور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وعلق على الصورة قائلًا: "طبيب شرعي ومحامي واسيستنت! احمينا يا رب، زينهم يقابل صوت وصورة"

منشور صدقي صخر

صدقي صخر مفاجأة الحلقة الأخيرة من مسلسل "زينهم"

ظهر الفنان صدقي صخر في الحلقة الأخيرة من مسلسل زينهم بشخصية المحامي لطفي عبود الذي تصدر الترند خلال عرض حلقات مسلسله صوت وصورة وكانت مفاجأة صناع العمل للجمهور الذي ارتبط بشخصيته في المسلسل ليلتقي بالدكتور زينهم ضمن أحداث المسلسل.

وقد تصدر الفنان صدقي صخر تريند محركات البحث مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة الذي احتل رقم ١ في مشاهدات منصة Watch it منذ بداية عرض حلقاته. حيث قدم صدقي صخر في دور المحامي " لطفي عبود" مشهد مواجهة مع قاتل عصام الصياد الذي لم يكن متوقع على الإطلاق وكان مفاجأة لشخصية لطفي وللجمهور على حد سواء.

ما هي تفاصيل مسلسل صوت وصورة ؟

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.

من هم أبطال مسلسل "صوت وصورة" ؟

ومسلسل "صوت وصورة " من بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم"، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية

فريق عمل مسلسل "زينهم"

مسلسل " زينهم" ويعد أول بطولة مطلقة لـ أحمد داود في الدراما التليفزيونية، والمسلسل من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، عماد رشاد، سلوى محمد على، ياسر عزت.

قصة مسلسل “زينهم”

مسلسل “زينهم” يمزج بين الإثارة والتشويق من جانب وبين الكوميديا الخفيفة، المسلسل يدور في إطار اجتماعي، يعمل على حل ألغاز مجموعة من القضايا الغامضة التي واجهها أحد الأطباء أثناء مسيرته المهنية، وحاول من خلالها كشف غموض الجريمة في كل قضية، اعتمادًا على أصول وقواعد الطب الشرعي العلمية، ما جعل المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال ذات الحلقات المنفصلة المتصلة