نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يروج لحفله بالإمارات ليلة رأس السنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان تامر حسني لحفله المقبل في الامارات بليلة رأس السنة من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتب تامر حسني: "لكل الجماهير الغالية في دولة الامارات وكل الجاليات العربية الحبيبة، استنوني ان شاء الله في حفل مهرجان ام الامارات في ليلة رأس السنه وكل سنة وانتم طيبين.

كليب هرمون السعادة

يصور نجم الجيل تامر حسني حاليًا فيديو كليب جديد من ألبوم “هرمون السعادة” الذي من المقرر أن يطرح باقي أغانيه في الفترة الحالية، وذلك بعد قرار تام حسني تأجيل طرح باقي الألبوم وذلك بسبب ما يحدث مع أهالي غزة.

وفي سياق متصل يذكر أنه قد نشر الفنان تامر حسني صورة جديدة له أول أمس وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "وحشتوني أو ي"، ويعد هذا هو الظهور الأول لنجم الجيل بعد مروره بفترة اكتئاب استمرت لأكثر من شهر.

وفي سياق متصل يذكر أنه يستعد تامر حسني لإحياء حفلات في ليلة رأس السنة، حيث أنه سوف يقدم حفل غنائي يوم 30 ديسمبر الجاري في تركيا، وأيضًا حفل غنائي في أبو ظبي ضمن مهرجان الإمارات وذلك يوم 31 ديسمبر الجاري، وسوف يتم تخصيص جزء من الأرباح لصالح أهالي غزة.

ومن المقرر أن يقدم تامر حسني باقة متنوعة من أجمل أغانيه ومن ضمنها (هدلعني، هرمون السعادة، قولني كلام، ارجعلي، عشأنجي، حبيتها يا ناس، أنت إختيار، وأنت بعيد، حياتنا، سوحنا، بعد مؤقت) وغيرهم الكثير.

بيلبورد عربية

وعلى جانب آخر يستمر نجم الجيل تامر حسني في تواجده في قائمة "بيلبورد عربية" بأغنية "بُعد مؤقت" وذلك للأسبوع الثاني على التوالي حيث أنها تتواجد في قائمة أفضل 100 أغنية عربية وتصعد من المركز الـ 68 لـ المركز الـ 51، وذلك بعد نجاحها علي مُختلف منصات الموسيقي والمُشاهدة.