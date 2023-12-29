ليلة رأس السنة.. إسعاد يونس تستضيف أبطال فيلمها "عصابة عظيمة" في صاحبة السعادة

القاهرة - محمد ابراهيم - تحتضن إسعاد يونس نجوم فيلم "عصابة عظيمة" في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" في ليلة رأس السنة، الاثنين القادم، بعد احتفالهم بالعرض الخاص في الرياض يوم أمس.

وتشارك في الحلقة إسعاد يونس تجاربها كفنانة في فيلم "عصابة عظيمة"، وتقدم لحظات مليئة بالفكاهة والضحك مع زملائها في الفيلم، بما في ذلك رنا رئيس وكريم عفيفي وعبنة مطرب المهرجانات ومحمد محمود ووائل إحسان.

أبطال فيلم عصابة عظيمة

فيلم "عصابة عظيمة" يضم نخبة من نجوم الفن، حيث يشارك في بطولته إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة،ويضم أيضًا عددًا من ضيوف الشرف، من بينهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول. الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان،وإنتاج إسعاد يونس.

أحداث فيلم عصابة عظيمة

يتناول "عصابة عظيمة" قصة اجتماعية كوميدية، حيث تقوم سيدة كفيفة، أداء إسعاد يونس، بتكوين عصابة مع نجلها كريم عفيفي، يجدكريم نفسه في مواقف صعبة، بينما تحاول والدته حل المشكلات، الفيلم يضم أيضًا فرح الزاهد التي تجسد دور زوجة كريم عفيفي.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "عصابة عظيمة" الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "كله فالصو"، والتي قدمها كل من النجم أحمد سعد والنجمبهاء سلطان على طريقة الـ "ديو" ببمشاركة النجمة إسعاد يونس.

أغنية كله فالصو

أغنية "كله فالصو" وهى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائي الجديد "عصابة عظيمة" المقرر طرحه الأيام المقبلة بدور العرض السينمائيـوهي من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.