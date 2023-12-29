نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. جورج وسوف وشيرين ونجوى كرم يحيون حفل ليلة رأس السنة في دبى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد كل من نجوم الغناء جورج وسوف، شيرين عبد الوهاب، ونجوى كرم لإحياء حفل غنائي في دبي، الإمارات، في ليلة رأس السنة، تاريخ 31 ديسمبر، ضمن سلسلة حفلات الاحتفال برأس السنة الجديدة 2024.

جورج وسوف

أطلق الفنان جورج وسوف أحدث أعماله الفنية بعنوان "نجم عالي" باللهجة المصرية، وذلك عبر منصة "يوتيوب"، الأغنية من تلحين محمد يحيى، كتابة ملاك عادل، وتوزيع زيزو فاروق، وتم تصويرها على هيئة فيديو كليب، حيث تظهر فيها النجمة ديمة قندلفت.

شيرين عبد الوهاب

فاحتفلت شيرين عبد الوهاب مؤخرًا بعيد ميلادها، حيث بدأت رحلتها الفنية منذ صغرها. تلقت تدريبها الفني من المايسترو سليم سحاب، الذي أُقنع والدها بضرورة تنمية موهبتها الفنية، وبدأت رحلتها في دار الأوبرا، وهو ما تحقق بالفعل.

في عام 2000، قدمت الفنانة مع محمد محيى أغنية دويتو تحمل عنوان "بحبك"، ومن ثم انطلقت بشكل حقيقي في مسيرتها الفنية مع المنتج نصر محروس، قرر نصر محروس إنتاج ألبوم غنائي مشترك لها مع تامر حسني بعنوان "فري ميكس3"، وحقق هذا الألبوم نجاحًا كبيرًا.

تفوق نجاح شيرين عبد الوهاب مع نصر محروس لم يكتفِ بذلك، حيث شكّلا ثنائيًا ناجحًا في مسيرتها الفنية. قدّموا سويًا لحظات هامة، مثل أغنية "آه يا ليل" التي حققت نجاحًا كبيرًا عند إصدارها، بالإضافة إلى ألبوم "جرح تاني" الذي أُطلق عام 2003.