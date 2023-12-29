هكذا احتفلت روجينا بعيد ميلاد أشرف زكي

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أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة روجينا بعيد ميلاد أشرف زكي من خلال صور عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتبت روجينا: “كل سنة وأنت أحلى وأجمل وأطيب قلب في حياتنا، ربنا يحفظك ويخليك لنا”.

تخوض الفنانة روجينا تجربة دراما الـ15 حلقة فى مسلسلها "سر إلهى" الذى تعاقدت على بطولته للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024 على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبدأت فى التحضير للشخصية التى تجسدها فى أحداث العمل بالتعاون مع المخرج رؤوف عبد العزيز الذى بدوره بدأ فى ترشيح الفنانين المشاركين في البطولة قبل ابرام التعاقدات وبدء التصوير.

كشفت روجينا جلال لقائها في برنامج “عرب وود عن استعدادها لخوض المسلسل الجديد، بعمل درامي جديد وشخصية جديدة تتوقع نجاحها بشكل كبير، وقالت: شخصية إنسانية جدا شخصية تمس كل القلوبوالناس كلها هتتفاعل معاها وتتعاطف معاها وهي شخصية جديدة عني شخصية إنسانية جدا وإن شاء الله رمضان 2024 عاملة حاجة حلوة وهي إخراج رؤوف عبدالعزيز.

جائزة الريادة

حصد الفنان الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية جائزة الريادة من حفل دير جيست بسبب مجهوداته الكبيرة في عمله النقابي.

وقال أشرف زكي في كلمته على المسرح عقب التكريم؛ أنه عن سعيد بتكريمه قائلًا: ربنا يقدرني على خدمة زملائي من الوسط الفني، مشيرًا إلى أنه من أصعب لحظاته التكريم بعد اسم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور الذي كان تجمعه به علاقة قوية

وكان من ضمن الحضور المكرمين عبير صبري، صبري فواز، السيناريست أيمن سلامة، محمد نجاتي، جمال سليمان، رباب ممتاز، داليا البحيري، حسني شتا، كارمن سليمان، ألفت إمام، دينا، أنوشكا، واتسمت إطلالتهم باللون الأسود، وحضر أيضا كل من: نجلاء بدر، إلهام شاهين، زينب حسن، مي كساب، جيهان الشماشرجي، دنيا سامي.