غادة عبد الرازق تحتفل بالكريسماس وسط أجواء عائلية

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أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بالكريسماس وسط أجواء عائلية حيث نشرت صور لاحفادها عبر حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام ".

صيد العقارب

واعلنت الفنانة غادة عبد الرازق عن موعد بدء تصوير أحدث أعمالها الدرامية مسلسل “صيد العقارب”والذى من المقرر مشاركته فى ماراثون رمضان 2024، نشرت مجموعة من الصور من داخل لوكيشن التصوير خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وكتبت: “بسم الله الرحمن الرحيم.. توكلنا عليك يا الله يا كريم، التصوير بدأ".

قصة المسلسل

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي تشويقي، ويمثل استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققته غادة عبدالرازق في حكاية "تحت الحزام" ضمن أحداث مسلسل حدث بالفعل الذي عرض مؤخرًا وحظي باستحسان الجمهور والنقاد.

ومسلسل صيد العقارب سيعرض على شاشات المتحدة، ويشارك فيه كل من رياض الخولي، محمد علاء جامايكا، سيمون، فريد سيف النصر، عماد صفوت، أحمد ماهر، ميار الغيطي، سامية عاطف، مجدي بدر، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين.

سبق، كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، ملامح مسلسلها الجديد صيد العقارب الذي تشارك به في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، إذ قالت في لقاء تلفزيوني، إن مسلسل صيد العقارب أشبه بالمستحيل، موضحة: دايمًا بيقولوا أصعب شيء في الحياة لدغة الثعبان وصيد العقرب، وقصة المسلسل بتدور حول نفس المعنى.

حدث بالفعل

ويذكر ان آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق، هي حكاية «تحت الحزام»، ضمن حكايات مسلسل «حدث بالفعل»، والذي حقق نجاحا كبيرا بين الجمهور، وقدمت غادة عبد الرازق خلال الأحداث شخصية أم، تعمل طبيبة نفسية، تعاني من تعلق شديد بابنها الذي يجسد دوره الفنان الشاب خالد أنور، وتتصاعد الأحداث عندما يقترب زفاف ابنها على خطيبته أميرة التي تجسد دورها سلمى أبوضيف، وتلاحظ الأم تغيرات في سلوك ابنها وتدخلات خطيبته في الترتيبات، مما يزعجها ويدفعها للتدخل.