الليلة.. ماجد المهندس يحيى حفلًا غنائيا في البحرين

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم ماجد المهندس لإحياء حفلًا غنائيًا في دولة البحرين،اليوم، ضمن حفلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة 2024.





أحدث أعمال ماجد المهندس





وطرحا ماجد المهندس وأصالة نصرى،مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "الحب الأبدى" على طريقة الدويتو، وتتعاون أصالة مع زوجها الشاعرفائق حسن فى الأغنية، وألحان محمود خيامى، وتوزيع مدحت خميس.

وكان قد طرح النجم ماجد المهندس أغنية بعنوان "يا عيونى" على "يوتيوب"، ويتعاون فى هذه الأغنية مع فريق عمل أغنيته التى طرحهامؤخرًا بعنوان "لندن" الأغنية من كلمات برقان وألحان فهد الناصر.وأغنية "مسكين"، من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي.





كلمات أغنية الحب الأبدي





انتي الحب الابدي وروح الروح

بنظرة وحدة بيه تردي الروح

ايدي بايدك وين نروح نروح

انت اماني وعوضي من الايام

بس بحضنك اقدر اغفى وانام

حبك جنه واحلى من الاحلام

هو هذا حب حياتي اللي اتمناه

يا طعم الغرام وعطره ومعناه

ادفع عمري كله حتى اعيش وياه

اول مره اعيشه هالاحساس

عاشق من اطرافي لحد الراس

مثل الهوى احتاجه انتي الانفاس

انته جناحي وبيك اتمنى اطير

بدونك والله ما حس اني بخير

اني بحضنك واللي يصير يصير