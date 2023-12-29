سر الشهرة.. نصيحة موسيقار الأجيال لـ وليد توفيق

القاهرة - محمد ابراهيم - قال المطرب اللبناني وليد توفيق إنه يعتبر نفسه مِلكًا للجمهور في كل أنحاء الوطن العربي، فهم سبب استمرار نجاحه حتى الآن.

و أضاف توفيق خلال لقاء خاص ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عامًا على بداية رحلته الغنائية، أن استمرار النجاح الفني يبدأ من احترام النجومية، مرورًا بعوامل كثيرة مثل الحفاظ على الاسم والجسم والصوت.

و تابع: "بعتبر نفسي مِلك الناس، لأن هما اللي وصلوني لغاية دلوقت 50 سنة فن.. كل الناس في الوطن العربي هم سبب نجاحي.. ده بيحتاج من الفنان إنه يحترم نجوميته ويحافط على اسمه وشكله وجسمه وصوته".

وأشار وليد توفيق إلى أنه بالإضافة لكل هذه العوامل هناك صفة إنسانية يتميز بها ساهمت في استمرارية هذا النجاح والشهرة، ألا وهي التسامح.

وأوضح المطرب اللبناني أن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب كان يتميز بهذه الصفة، وحدّثه عنها من قبل، قائلًا: "كان لي حظ أن أزور الموسيقار محمد عبد الوهاب واقعد معاه في بيته.. ووقتها أهداني أغنية (بلاش تبوسني في عنيا) بلا مقابل".

واستطرد: "وقتها سألته ايه الميزة اللي فيك؟ قالي بسامح.. مبعرفش أنام وأنا زعلان من حد.. ودي ميزة جوايا أنا كمان".