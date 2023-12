نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل زينهم يتصدر تريند محركات بحث جوجل لهذا السبب! في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت الحلقات الآخيرة من مسلسل زينهم تريند محركات بحث جوجل،فور ظهور الفنان صدقي صخر في الحلقة الأخيرة من خلال أحداث العمل.

تعرف على مواعيد عرض مسلسل زينهم

مسلسل زينهم يُعرض على قناة ON الساعة 8 مساءً ويعاد عرض المسلسل في الساعة 2 صباحًا، ويعرض على قناة ON Drama الساعة 10 مساء، ويعاد عرض الحلقة الساعة 10 صباحًا والساعة الخامسة عصرًا، كما يُعرض أيضا عبر منصة watch it.

أبطال مسلسل "زينهم"

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبوضيف، يارا جبران، أحمد الرافعي، سلوى محمد على، عماد رشاد، الفنان القدير محمد أبوداود، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف.

تعرف على أحداث مسلسل زينهم

تدور أحداث مسلسل زينهم حول عالم الطب الشرعي، وحياة الموتى وتشريح الجثث، ويحتوى العمل على جزء لايت، وذلك داخل عالم الطب الشرعى وثلاجات حفظ الموتى بالمستشفيات، ويجسد داود شخصية طبيب شرعى يُدعى زينهم وهو مدير المشرحة، وأحداث العمل مليئة بالإثارة والغموض.

مشاركة صدقي صخر في "كامل العدد"

يشارك الفنان صدقي صخر من خلال مسلسل كامل العدد الجزء الثاني المقرر عرضه خلال موسم رمضان ٢٠٢٤.

آخر أعمال صدقي صخر

والجدير بالذكر آخر أعمال صدقي صخر فيلم أنف وثلاث عيون المأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبدالقدوس، من إخراج أمير رمسيس، وسيناريو وحوار وائل حمدي، وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور.