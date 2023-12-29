فن ومشاهير

تكريم هالة صدقي ونجوم الفن في مؤتمر التميز الريادي وقادة المجتمع العربي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم هالة صدقي ونجوم الفن في مؤتمر التميز الريادي وقادة المجتمع العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم دكتور مرسال إبراهيم، رئيس مجلس بورد مؤتمر التميز الريادي وقادة المجتمع العربي  في دورته العاشرة بدبي وسط حضور عدد كبير من نجوم المجتمع.

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تكريم نجوم الفن بمؤتمر التميز الريادي


وتم تكريم عدد كبير من نجوم الفن بالجائزة الدولية للتميز والجودة المعتمدة من باريس في دبي منهم الفنانة هالة صدقي عن مسلسل جعفر العمدة،  الفنانة عبير صبري عن مسلسل جميلة، وأيضا تم تكريم الفنانة العراقية شذي حسون، والفنانة لوجين عمران، وتم تكريم الفنانة التشليكية شاليمار.

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وكرم أهم رواد التميز اللواء وليد البارودي، العميد عبد الحليم عبد الوهاب، المهندس خالد عباس رئيس العاصمة الإدارية، والقبطان سليمان، والدكتور وائل الحريري، والمهندس خالد شعث والمهندس أحمد العتر والمهندس رأفت ماهر.

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إطلالة عبير صبري

كما حرصت الفنانة عبير صبري على الحضور في دبي لاستلام جائزتها في مؤتمر التميز الريادي عن دورها في مسلسل "جميلة" واختارت إطلالة فضية.

ونشرت عبير صبري صورا لإطلالتها وظهرت بفستان فضي لامع طويل وبأكمام طويلة أظهر رشاقتها، من تصميم شهد الشارود.

وتركت عبير صبري شعرها الأسود الطويل ينسدل ناعما على كتفها مع مكياج بألوان قوية.

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نبذة عن مؤتمر التميز الريادي

تأسست مؤسسة دايموند بيراميد العالمية في عام 2000 بالتعاون مع الجامعة الفرنسية للعلوم في باريس 
وتختص المنظمة في تقديم الاستشارات الدولية الجينيه والتخطيط الاستراتيجي لكبار الشخصيات من أمراء وشيوخ ووزراء وسفراء ورجال أعمال

 

وقد كرم المجلس في الدورات السابقة العديد من النجوم والشخصيات المؤثرة في المجتمع منهم أحمد السقا، أحمد عز، سوسن بدر، ليلى علوي، يسرا، عمر خيرت، نرمين الفقي، أنغام، وغيرهم.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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