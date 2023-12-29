القاهرة - محمد ابراهيم - يتنافس نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي، في تقديم حفلات ليلة رأس السنة، حيث يفصلنا يومين عن بداية العام الجديد 2024.

ويبحث الكثيرون عن حفلات رأس السنة 2024، وأماكن إقامتها وكيفية شراء تذاكر الحفلات، وفيما يلي تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية القائمة الكاملة لحفلات ليلة رأس السنة 2024.

القائمة الكاملة لحفلات رأس السنة 2024.. أبرزها حماقي ووائل جسار

القائمة الكاملة لحفلات رأس السنة 2024.. أبرزها حماقي ووائل جسار

تعد الحفلات الغنائية في رأس السنة إحدى الطقوس المهمة التي تحتفل بها الشعوب حول العالم بمناسبة بداية العام الجديد.

وتكتسي هذه المناسبة أهمية خاصة بالنسبة للكثير من الأشخاص، حيث يتوافدون على الحفلات الغنائية ويستمتعون بالموسيقى والأنغام الراقية التي تزين هذا الحدث الخاص.

وتعتبر الحفلات الغنائية في رأس السنة فرصة مرحة للاستمتاع بالموسيقى والأنغام العالية الجودة وتكوين الصداقات الجديدة، كما أنها تعد فرصة للهروب من روتين الحياة اليومية والاستمتاع بليلة مليئة بالسعادة والمرح.

حفلات رأس السنة 2024.. حفلة وائل جسار

حفلات رأس السنة 2024.. حفلة وائل جسار

يحيي الفنان وائل جسار حفلين متتاليين، احتفالًا ببداية العام الجديد 2024، في اثنين من كبري الفنادق في منطقة وسط البلد و6 أكتوبر، وذلك يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر.

ويشارك كلًا من عمرو كمال وبوسي، الغناء مع وائل جسار، ضمن حفلات رأس السنة 2024.

ويستعد وائل جسار أيضا لإحياء حفل ثالث يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير، في أحدى أماكن السهر بمنطقة الزمالك.

حفلات رأس السنة 2024.. حفلة حماقي

يستضيف فندق توليب الجلالة ماجستيك، غدا السبت، الفنان محمد حماقي، لإحياء حفلة ليلة رأس السنة 2024.

حفلات رأس السنة 2024.. حفلة العسيلي

حفلات رأس السنة 2024.. حفلة العسيلي

روج الفنان محمود العسيلي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، عن إحيائه حفلًا غنائيا ليلة رأس السنة في الأردن قائلا: “جمهور الأردن الحبيب وحشتوني، مستنيكم نقضي ونحتفل سوى في ليلة رس السنة”.

حفلات رأس السنة 2024.. حفلة نانسي عجرم

تحي نانسي عجرم بمشاركة الفنان أحمد سعد ورامي عياش، حفلة ليلة رأس السنة 2024 بفندق توليب الجلالة ماجستيك، يوم 31 ديسمبر.

حفلات رأس السنة 2024.. حفلة إليسا

تستعد الفنانة إليسا لإحياء حفلة ليلة رأس السنة 2024، في السعودية، يوم الأحد القادم بمشاركة كلًا من أصالة وأحلام وأنغام.

حفلات ليلة رأس السنة 2024.. حفلة عاصي الحلاني

حفلات ليلة رأس السنة 2024.. حفلة عاصي الحلاني

يقدم عاصي الحلاني، حفل غنائي بمركز البحرين العالمي للمعارض يوم الأحد القادم، وذلك ضمن حفلات رأس السنة 2024.

حفلات ليلة رأس السنة 2024.. حفلة راغب علامة

يستضيف مركز البحرين العالمي للمعارض، الفنان راغب علامة يوم الأحد المقبل لإحياء حفلة رأس السنة 2024.