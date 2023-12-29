نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره تريند جوجل.. موعد عرض فيلم أبو نسب في دول العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم أبو نسب تريند مؤشر البحث جوجل وذلك بعد لقاء الفنان محمد إمام بمعالي المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وعرض الفيلم في دول الخليج، وكان قد روج محمد إمام لموعد عرضه في جميع دول العالم.

موعد عرض فيلم أبو نسب في دول العالم

ونشر محمد إمام البوستر الدعائي للفيلم عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليه قائلًا: توكلنا على الله

{{ أبو نسب }} في جميع أنحاء العالم

ابتداءً من الخميس القادم..٢٨ ديسمبر حاليًا بنجاح ساحق في جميع سينمات مصر

الحمد لله محمد إمام



محمد إمام يدعم فلسطين

وظهر محمد إمام في العرض الخاص مساء أمس الخميس وهو مرتديًا الشال الفلسطيني تضامنًا مع أهالي غزة، كما شهد العرض الخاص حضور أبطال العمل ياسمين صبري وماجد الكدواني وأحمد فهيم وعلاء مرسي والمخرج رامي إمام.



إيرادات فيلم ابو نسب

وحقق فيلم ابو نسب مساء أمس الإثنين، إيرادات بلغت مليون و703 ألف و916 جنيه، فى أول أيامه بدور العرض السينمائية المختلفة.

قصة فيلم أبو نسب

وتدور قصة فيلم ابو نسب في إطار تشويقي كوميدي، حول شخصية طبيب، ويلعب دوره الفنان محمد إمام، حيث يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر ويضع الفيلم حلول للعديد من المشكلات الاجتماعية التي يعانيها الشباب.

أبطال فيلم أبو نسب

ويشارك في بطولة فيلم ابو نسب محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، ماجد الكدواني، محمد لطفي، علاء مرسي، صلاح عبد الله، هالة فاخر، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وإنتاج أحمد الجنايني.

وستشارك الفنانة هالة فاخر بشخصية والدة شيكو، الذي يشارك كضيف شرف، والفنان ماجد الكدواني الذي يجسد شخصية والدة الفنانة ياسمين صبري ضمن أحداث العمل، وستجسد ياسمين صبري دور مدربة تنمية بشرية.

أفلام دور العرض السينمائية

وينافس فيلم أبو نسب أفلام أخرى وهي: شماريخ وحقق 532 جنيه، كارت شحن حقق 143 و149 جنيه، وش في وش وحقق 10 ألف و465 جنيه، العميل صفر وحقق 21 ألف و862 جنيه، فوي فوي فوي وحقق 12 ألف و529 جنيه، بلوموندو وحقق 3 الآف و911 جنيه، سنة أول خطف وحقق ألفين جنيه، البعبع وحقق ألف جنيه، الخميس اللي جاي وحقق 436 جنيه