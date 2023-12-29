نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول ظهور لابنة ماجدة زكي وكمال أبو ريه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الإعلامية سهير جودة ومجموعة صغيرة من صديقات ماجدة زكي، بعيد ميلاد الفنانة ماجدة زكي، في أحد مطاعم القاهرة، مشيرة: "احتفلنا بتورتة عيد ميلادها الهادئ والمميز والذي يشبه شخصيتها الأكثر تميزًا".

سهير جودة تحتفل بعيد ميلاد ماجدة زكي

ونشرت الإعلامية سهير جودة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بعض اللقطات من عيد ميلاد الفنانة ماجدة زكي، قائلة: "بالصدفة نجحنا في اننا نجيب حبيبة كمال أبورية الجميلة، لكي تظهر لأول مرة مع احلى وأطيب أم".

وقالت الإعلامية سهير جودة: "سنة حلوة عليكي يا ماجدة، ويارب سنة حلوة علينا جميعا"، وكانت تورتة عيد الميلاد كانت من اختيار نوف الدخيل ومشاعل وسلطانة.

وتحتفل الفنانة ماجدة زكي بعيد ميلادها في شهر ديسمبر من كل عام، وقام أصدقائها بتقديم "تورتة" عيد ميلادها وقاموا بالغناء لها وسط اجواء من السعادة والبهجة.