نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مُعد برنامج "يحدث في مصر" يروي موقفًا غريبًا.. وشريف عامر يصفة بـ "الدينمو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر" الذي يعرض عبر شاشة قناة "MBC مصر"، بمرور 10 سنوات على انطلاق البرنامج عبر شاشة القناة.



واستضاف عامر إعداد برنامج "يحدث في مصر" ضمن الحلقة لكيْ يبرز دورهم الفعال في نجاح البرنامج.

أحمد عفيفي يكشف تفاصيل دخوله إلي عالم البرامج



وقال أحمد عفيفي، معد برنامج "يحدث في مصر"، خلال الحلقة، إنه كان يشعر بالخوف من تلك التجربة، وكانت بمثابة تحدٍ كبير له المشاركة في هذا البرنامج، مشيرًا إلى أنه اجتهد كثيرًا لكي يحجز مقعده في صفوف الإعداد.



وأضاف أن دخوله فريق إعداد البرنامج كان بالصدفة، قائلًا: "أنا دخلت إعداد البرنامج بصدفة غريبة، كنت أجلس أنا وزوجتي الصحفية مها محمد، ومع بداية البرنامج ظهر فريق العمل، ودعت لي أن انضم لهذا الفريق، وبعد مرور 30 يومًا أصبحتْ ضمن فريقِ العمل".



فيما أشاد الإعلامي شريف عامر عندما قدم الصحفي أحمد عفيفي أثناء تقديم الحلقة، بجهدهِ في صناعة محتوى مختلف ووصفة شريف بـ "دينامو البرنامج".