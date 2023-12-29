نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة العام الجديد.. حوار خاص لـ قداسة البابا تواضروس الثاني "في المساء مع قصواء" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، حوارًا خاصًا علي مدار يومي السبت والأحد، مع قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وذلك بمناسبة العام الميلادي الجديد.

حوار الإعلامية قصواء الخلالي بقداسة البابا تواضروس يأتي لأول مرة خارج استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي وذلك تقديرًا لقداسة البابا تواضروس حيث تحرص الخلالي علي أن تكون كل لقاءاتها بكافة الشخصيات والمسئولين داخل استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي وليس خارجها كجزء رئيسي من هويتها الإعلامية.

البابا تواضروس يتحدث عن الفضايا التي تشغل بال الأقباط

قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى حواره يتحدث في كل الملفات والقضايا التي تشغل بال الإخوة الأقباط خلال الفترة الأخيرة كما يتوقف أمام التحديات الإقليمية والعالمية والمحلية، ويتحدث عن ملفات الأحوال الشخصية مؤخرًا وتشريعاتها المنتظر عرضها علي البرلمان، وأيضًا موقفه من الرأي الأخر والانتقادات من آن لأخر.

يتحدث أيضًا عن موقف الكنيسة القبطية من العمل السياسي والرفض القاطع لكوتة الأقباط بالعمل البرلماني مع التطرق لنشأته العلمية تاريخه الكنسي.

الحوار يذاع الجزء الأول منه يوم السبت 30 ديسمبر 2023 من الساعة التاسعة مساءً على أن يعاد صباح الأحد فى تمام الساعة الثامنة صباحًا، فيما يذاع الجزء الثاني تمام الساعة التاسعة مساء الأحد 31 ديسمبر 2023 علي أن يعاد في تمام الساعة الثامنة من صباح الإثنين 1 يناير 2024.