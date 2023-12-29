نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب منى الشاذلي.. وليد توفيق يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم المطرب وليد توفيق تريند محرك البحث جوجل وذلك بعد استضافته برفقة زوجته في برنامج معكم منى الشاذلي والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي ويذاع عبر قناة CBC.

أبرز تصريحات وليد توفيق

وفي تصريحاته، أكد وليد توفيق أنه يعتبر نفسه ملكًا للجمهور في كل أنحاء الوطن العربي، فهم سبب استمرار نجاحه حتى الآن.



وتابع أن استمرار النجاح الفني يبدأ من احترام النجومية، مرورًا بعوامل كثيرة مثل الحفاظ على الاسم والجسم والصوت.



وأضاف: "بعتبر نفسي ملك الناس، لأن هما اللي وصلوني لغاية دلوقت 50 سنة فن.. كل الناس في الوطن العربي هم سبب نجاحي.. ده بيحتاج من الفنان إنه يحترم نجوميته ويحافط على اسمه وشكله وجسمه وصوته".



وأكد وليد توفيق أنه بالإضافة لكل هذه العوامل هناك صفة إنسانية يتميز بها ساهمت في استمرارية هذا النجاح والشهرة، ألا وهي التسامح.



وأوضح أن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب كان يتميز بهذه الصفة، وحدثه عنها من قبل، قائلًا: "كان لي حظ أن أزور الموسيقار محمد عبد الوهاب واقعد معاه في بيته.. ووقتها أهداني أغنية بلاش تبوسني في عنيا بلا مقابل".



واستكمل: "وقتها سألته إيه الميزة اللي فيك؟ قالي بسامح.. مبعرفش أنام وأنا زعلان من حد.. ودي ميزة جوايا أنا كمان".



تصريحات وليد توفيق

وعن معاناته في الطفولة، فقال وليد توفيق: سِبت المدرسة علشان أشتغل وأساعد أبويا الظروف كانت صعبة وكنا 10 في البيت وأبويا كان حالته الصحية صعبة فاشتغلت بالكهرباء والنجارة وشِلت خشب على أكتافي وكنت أعول عائلتي كلها وقت الحرب وعمري ما اشتكيت ولا زعلت من أبويا اللى احتضني وتوفى في السعودية أثناء الحج. ، مضيفًا: كان حلم من أحلامي إني اطلع أبويا عمرة.

وأضاف: عانيت الكثير في لبنان مع أهلي خلال الحرب، حيث لا يوجد كهرباء ولا مياه وحتى أرصدتي في البنوك راحت عليا.

وأشار أن جميعها دمرت خلال الحرب، ولكن يحصل على 400 دولار فقط شهريا منها.



وأضاف، أن عدد كبير من أصدقائه تخلوا عنه في هذه المحنة حتى أنهم لم يردو على هواتفه ولكن يوجد أيضًا من لم يستغنوا عنه.