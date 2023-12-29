بعد تصدره التريند بسبب زوجته.. قصة تعارف وليد توفيق وجورجينا

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الفنان وليد توفيق تريند مؤشر البحث جوجل وذلك بعد ظهور زوجته لأول مرة إعلاميًا معه في برنامج معكم منى الشاذلي والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي ويذاع عبر قناة CBC.

قصة تعارف وليد توفيق وزوجته جورجينا

وتحدث وليد توفيق عن أول لقاء جمعه بزوجته جورجينا، وكشف إنه كان في منزلها، حين قام بزيارتها في دمشق لمناقشة تعاونهما في فيلم كما أخبره أحد المخرجين، وحين قابلها تفاجاء بمدى تواضعها وطريقة تعاملها معه.

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وأوضح أنه حينما عرض عليها مشاركته في الفيلم، رفضت ذلك فورًا مشددة على تركها مهنة التمثيل، إذ أرادت تكريس وقتها في تربية ابنها "علي"، وهو ما أسعده أن امرأة بمثل هذا النجاح والشهرة تود الابتعاد لأجل طفلها.





أما عن لقائهما الثاني، فكشفت "جورجينا" أن أصدقاءها عرضوا عليها الذهاب معهم لقضاء سهرة في فندق "شيراتون الشام" مشيرين إلى أن وليد توفيق سيغني هناك، لتشدد "جورجينا" على عدم معرفتها به في ذلك الوقت، وأن قبولها عرضهم كان بسبب وجود رقاصة، لكنها حينما رأته أُعجبت به كثيرًا ورأت فيه رجلًا وسيمًا.



وتحدث وليد توفيق عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني، وضيق الحياة المعيشية بعد حجز المصارف على أموال الشعب كافة، مؤكدًا أنه كالبقية من الشعب جرى الحجز على جميع أمواله وأموال وزوجته وأصدقائه في المصارف اللبنانية، التي كانت تدعى سابقًا "سويسرا الشرق"، إذ لم يعد يستطيع أخذ إلا 400 دولار شهريًا فقط.

موقف محرج تعرض له وليد توفيق

استذكر الفنان البناني موقفًا محرجًا تعرض له بعد طرح أغنيته الشهيرة "أبوكِ مين يا صبية"، إذ لقب في ذلك الوقت بـ "إلفيس العرب"، حينها قرر تقليد النجم العالمي إلفيس بريسلي ودخول خشبة المسرح بمصاحبة الفرقة، ثم بدأ بأداء الأغنية والاقتراب من طاولات الجمهور بطريقة اعتُبرت في ذلك غريبة وخارجة عن المألوف.

وحينما وصل طاولة أحد المتزوجين الجدد، اقترب من الفتاة وبدأ يغني لها "أبوكِ فين يا صبية؟" وتبعها بجملة "ساكنة فين يا صبية؟"، حينها هاجمه زوجها وطلب منه الانصراف.