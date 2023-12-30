نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفل رأس السنة مع سعد رمضان في اربيل SoldOut في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيحتفل النجم سعد رمضان باستقبال العام الجديد في اربيل وتحديدًا في White Hall ضمن حفل ضخم سيرتاده ١٢٠٠ شخص بعد ان اُعلن أنّه SoldOut اي ان الحجوزات اصبحت مكتملة البيع.



نذكر ان سعد رمضان يتحضر لاطلاق عمل جديد من انتاج المولى Mawla Production ومن كلمات والحان نبيل خوري، توزيع جورج قسيس بعد ان تعاونوا سويًا بأغنية "نسيتك والله".

سعد رمضان يعلن عن تأجيل حفلاته تضامنًا مع فلسطين

وفي وقت لاحق، كان قد أعلن سعد رمضان عن تأجيل جميع حفلاته المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر الماضي، تضامنًا مع أحداث فلسطين، حيث ظهر بالزي الفلسطيني خلال حضوره أحدي الحفلات في لبنان، وقال: كلنا بنمر بظروف صعبة كتير، وأنا أخدت قرار أن كل حفلات اللى في شهر 11 هيتم تأجيلهم نظرًا لظروف صعبة اللى بيمر بيها لبنان وشعبنا في غزة.