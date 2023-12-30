إيناس الدغيدي لـ شيرين عبد الوهاب: "العاطفة مش كل حاجة وعايزاكي تخسي وترجعي"

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت المخرجة إيناس الدغيدي، أنها تعشق المطربة شيرين عبد الوهاب وتعتبرها المغنية الأقوى في الوطن العربي، مشددة على أنها لا تريد الحكم على مشاعرها النفسية وكانت تريد أن تساعدها لتخطي هذه الأزمة التي مرت بها.

وأضافت "الدغيدي"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن شيرين عبدالوهاب ليست صديقتها ولكنها تحبها جدًا، مضيفة: "بقولها العاطفة مش كل حاجة وعايز أقولها وعايزاها تخس".

وطالبت شيرين عبدالوهاب بأن تعود لما كانت عليه في الأوقات السابقة من النجومية، متابعة: لا بد أن تعود كالفنانة شيرين المطربة الجميلة الحساسة التي يحبها الجميع.

مواعيد عرض برنامج حبر سري





برنامج حبر سري تقوم بتقديمه الإعلامية أسما إبراهيم ويعرض علي شاشة القاهرة والناس في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم عرض البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وحقق البرنامج نجاحًا كبيرًا منذ عرضه والذي تستضيف فيه أسما ابراهيم العديد من نجوم الفن والرياضة.