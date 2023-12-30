نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرح البوستر الرسمي.. ازدياد حماس الجمهور لأغنية رامي صبري الجديدة "النهايات أخلاق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح أول أمس الفنان رامي صبري البوستر الخاص بألبومه الجديد "النهايات أخلاق" وذلك عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي وسرعان ما انهالت التعليقات الإيجابية على البوستر وعلى مطلع أغنية "النهايات أخلاق" الذي هو من كلمات الشاعر أحمد جابر، وألحان شحاته، وتوزيع وسام عبد المنعم.

ويقول مطلع أغنية "النهايات أخلاق"

وبعدين يا سنيني

أنا البعد اذيني

فراقه طلع عيني

اتهديت....

وسرعان ما انهالت التعليقات الإيجابية على ذلك المطلع والبوستر الخاص بالألبوم، وعبر الجمهور عن حماسهم الشديد للألبوم وذلك من خلال التعليقات الإيجابية عند الفنان رامي صبري عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وجاءت تعليقات الجمهور كالآتي: (اقوى البوم في ٢٠٢٤ ان شاء الله كل التوفيق لنجمنا الكبير رامي صبري، شكلها جامده جدا جدا، أحلي بدايه سنه معاك إن شاء الله، مبدع، وبعدين ياسنيني فراقو طلع عيني، مستنيين، عظمه يا فنان، هيكسر الدنيا، باظ الموڤ اون، تحفة) وغيرها الكثير من التعليقات الإيجابية.

حفلة رامي صبري في ليلة رأس السنة

وفي سياق متصل يذكر أنه يستعد الفنان رامي صبري لحفل جديد، من المقرر إحياءه بالقاهرة ليلة رأس السنة، يوم 31 ديسمبر الجاري، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث شارك جمهوره تفاصيل الحفل من خلال خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي في موقع "إنستجرام"، كما نشر البوستر الدعائي للحفل، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من ألمع أغانيه.

آخر أعمال الفنان رامي صبري

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان رامي صبري هي أغنية «كعبك علي»، وقد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت نسبة مشاهدات عالية، والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، توزيع موسيقي جلال حمداوي.

كلمات أغنية "كعبك علي"

سألونى حبيبى ياما سألونى

فى أحلى مِنك ف عيونى

سألونى حبيبى ياما سألونى

فى أحلى مِنك ف عيونى؟

أنا قُلت لا لا لا لا طبعا ً مفيش أحلى

مالقتش ف الدنيا حد ف جمالك ده

انت كعبك علي جامِد وأكدتلي

حظى جه من السما يوم ما قربتلي

انت كعبك علي جامِد وأكدتلي

حظى جه من السما يوم ما قربتلي

من يومى ب أحِبك من يومى

وأنت اللى بِتحليلى يومى

من يومى ب أحِبك من يومى

وأنت اللى بِتحليلى يومى

فى حد وإنت معاه تنسىّ الحياه وياه

قصدي عليك إنت مالقتشي زيك لا

إنت كعبك علي جامد وأكدتلي

حظي جه من السما يوم قربتلى

إنت كعبك علي جامد وأكدتلي

حظي جه من السما يوم قربتلى