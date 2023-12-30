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"بيوحشنا" لـ عمرو دياب رقم 1 عبر تطبيق أنغامي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بيوحشنا" لـ عمرو دياب رقم 1 عبر تطبيق أنغامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت أغنية "بيوحشنا" للهضبة عمرو دياب تطبيق أنغامي حيث أصبحت رقم 1 في التطبيق وذلك بعد طرحها أول أمس ضمن أغنيات ألبومه الجديد "مكانك"، وقد طرح الهضبة أغنية "بيوحشنا" أول أغنية من الألبوم.

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وأغنية “بيوحشنا” هي من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، توزيع أحمد ابراهيم، هندسة صوت وميكس وماستر أمير محروس، تصوير فوتوغرافي كريم نور.

وتقول كلمات أغنية "بيوحشنا"

 

ملازمنا

ملازمنا خياله وطيفه فين منروح

ملازمنا اكمنه حبيب الروح بالروح

لا لا احب غيره مش مسموح

بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا روقياه

بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا والله

يا يابا ليله ورا ليله خلاني عشقناه

يا اما الليل طل ياما النور هل معاه

يا شاغلنا يا شاغلنا تعاله اطمن علي الاحوال

وطمنا ان كنا بنيجي ساعات ع البال

يا شاغلنا يا شاغلنا تعاله اطمن علي الاحوال

وطمنا ان كنا بنيجي ساعات ع البال

فيها حاجه ان كنت ترد الشوق بسؤال

بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا روقياه

بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا والله

يا يابا ليله ورا ليله خلاني عشقناه

يا اما الليل طل ياما النور هل معاه

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اسماء الشعراء والملحنين المشاركين في ألبوم “مكانك” لعمرو دياب  

 

ويتعاون عمرو دياب، في ألبوم مكانك مع الشعراء بهاء الدين محمد، أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، تامر حسين، صابر كمال، هاني رجب، محمد القياتي، مصطفى حدوتة، ومن الملحنين يتعاون مع خالد عز، محمد يحيى، محمود الخيامي، تامر علي، عزيز الشافعي، شريف بدر، إسلام زكي، ومن الموزعين يتعاون مع  نادر حمدي، أحمد إبراهيم، أسامة الهندي، عادل حقي، توما، وسام عبد المنعم.

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ألبوم "مكانك"

وفي سياق متصل يذكر أنه يضم ألبوم "مكانك" للهضبة عمرو دياب 12 أغنية وجاءت أسمائهم كالآتي:-

(بيوحشنا، سلامك وصلي، معرفش حد بالاسم ده، مكانك، ماتتعوضش، متغيبش، المعنويات مرتفعة، بيوحشنا، ظبط مودها، يا قمر، لوحدنا، واخدين راحتهم).

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 عمرو دياب الفنان الأعلى استماعًا عبر تطبيق أنغامي في عام 2023 

 

الجدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب هو الفنان الأعلى استماعًا عبر تطبيق أنغامي في عام ٢٠٢٣، كما تصدرت أغنيته "الحفلة" قائمة الأغاني الأعلى استماعًا في نفس العام.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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