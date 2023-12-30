”بلوموندو ” يحقق 90 مليون جنيهًا في الخليج

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 ديسمبر 2023 08:31 صباحاً - حقق الفنان حسن الرداد إيرادات عالية بفيلمه الجديد “ بلوموندو” تخطت 90 مليون جنيه بعد عرضه بشهر نوفمبر الماضي بالسعودية والخليج، حيث حقق نجاحا كبيرا واحتل المركز الأول في سباق شباك التذاكر وقت عرضه.

ودارت قصة فيلم بلوموندو في إطار لايت كوميدي، من خلال شخصية بلوموندو الذي يستغل سفر زوجته لإقامة حفل، وتحدث له مفاجآت تقلب الأحداث، خاصة عندما يكتشف أنّ هناك تلاعبًا ما كان يحدث دون علمه.



أبطال العمل



وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرز هم، حسن الرداد، وهاجر أحمد، وميرنا نورالدين، ومحمد محمود، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان، تأليف محمد ويفي وحازم ويفي، إخراج ياسر سامر.