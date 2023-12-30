نوال الزغبي في ألمانيا وعاصي الحلاني في أبو ظبي.. تعرف على تفاصيل حفلات النجوم في رأس السنة

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي، لإحياء عدة حفلات غنائية، خلال الساعات المقبلة، احتفالًا بليلة رأس السنة لعام 2024، وفي السطور التالية نرصد لعشاق الغناء خريطة الحفلات في مصر والوطن العربي.



حفل نوال الزغبي

تستعد المطربة نوال الزغبي لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا في ألمانيا ضمن حفلات رأس السنة 2024، وذلك غدًا الأحد 31 ديسمبر الجاري، وقامت بالترويج لذلك الحفل، من خلال نشرها صورة البوستر الدعائي له عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وكتبت: "لا أستطيع الانتظار".

البوستر الدعائي لحفل نوال الزغبي

حفل محمود العسيلي

وقام الفنان محمود العسيلي بالكشف موعد ومكان حفله القادم، حيث أعلن عن حفله ليلة رأس السنة في الأردن، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث نشر صورة البوستر الرسمي للحفل، مُعلقًا: "جمهور الأردن الحبيب وحشتوني، مستنيكم نقضي ونحتفل سوى في ليلة رأس السنة".

حفل المطرب عاصي الحلاني

كما أعلن المطرب عاصي الحلاني عن حفله المقبل، المقرر إحياء غدًا احتفالًا برأس السنة في مدينة أبو ظبي، حيث نشر صورة البوستر الرسمي للحفل، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات،إنستجرام، وعلق عليه قائلًا: "ليلة رأس السنة مع حبايب قلبنا في أبو ظبي، انتظرونا بليلة ملياني فرح".

البوستر الدعائي لحفل عاصي الحلاني



المطرب وائل جسار



ويستعد النجم وائل جسار، لإحياء حفلين غنائيين يوم 31 ليلة رأس السنة 2024،في مصر، ومن المقرر أن يقدم خلالهما مجموعة من أغانيه المميزة.

البوستر الدعائي لحفل وائل جسار



حفل المطرب كاظم الساهر





كما يحيي الفنان كاظم الساهر، مساء اليوم حفلًا غنائيًا في أبو ظبي، ضمن حفلات رأس السنة، وقد شارك متابعيه بموعد ومكان حفله عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستجرام، حيث نشر البوستر الرسمي للحفل، ومن المقرر أن يقدم خلاله باقة رائعة من الأغاني التي اشتهر بها في مشواره الفني.

البوستر الدعائي لحفل كاظم الساهر



حفل الفنان وائل كافوري

وروج الفنان وائل كافوري لحفله المقبل المقرر إحياء غدًا احتفالًا برأس السنة 2024 في لبنان يوم 31 ديسمبر 2023، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستجرام، من خلال نشره صورة البوستر الدعائي للحفل.