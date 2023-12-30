لهذا السبب.. إيناس الدغيدي تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت المخرجة إيناس الدغيدي محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، بعد ظهورها في برنامج “ حبر سري ” المذاع على شاشة القاهرة والناس الفضائية مع الإعلامية أسما إبراهيم، وتحدثت عن آخر أفلامها التي أنتجتها وتصريحاتها المثيرة حول السيناريست تامر حبيب.

آخر عشر أفلام للمخرجة إيناس الدغيدي دون أجر

أكدت المخرجة إيناس الدغيدي، أن آخر عشر أفلام أخرجتها كان دون أجر، وهذه الأفلام كانت من إنتاجها ولم تكن تضع لنفسها أجر، مضيفة: "أنا كدة كدة اللي بدفع وأجري هو المكسب".

وأشارت إيناس الدغيدي، إلى أن آخر أجر حصلت عليها في السينما كان 500 ألف جنيه، موضحة أنها ليست ضد العمل مع أي منتج بشرط أن لا يتدخل في عملها ويترك لها الناحية الفنية وله الناحية الإدارية فقط.

وقالت، أنها ليست مع خسارة منتج، الفيلم يتكون من العمل الفني وكانت دائمًا تراعي الجانب التجاري وكان هذا سبب انتقاد النقاد لها في العديد من أعمالها، موضحة أن السينما الروائية الهدف منها المكسب ومتابعة الفيلم.

تصريحات إيناس الدغيدي حول تامر حبيب

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي،عن حقيقة تصريحاتها المثيرة الجدل؛ حول ميول السيناريست تامر حبيب والتي ‏جرى تداولها عبر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي على هامش أحد اللقاءات التلفزيونية.‏



أوضحت أن تصريحاتها تناولت أفكارًا عامة تتعلق بتقبل الآخر، وليس أفكارًا خاصة بشخصه، قائلة: "لم أقل ما تم ‏تداوله، أنا قبلت الآخر وتكلمت عن الموضوع ككل، وأن تامر صاحبنا وحياته الشخصية؛ ليس لنا علاقة بها، ولم ‏نبحث عنها ولا نعرفها".‏

ولفتت إلى تواصل السينارست تامر حبيب معها في أعقاب انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: ‏‏"كلمني وأبلغني أنه يعلم نيتي بعدم القصد".‏

ونوهت أن حديثها عن المثلية الجنسية آنذاك لم يكن بدعوى معارضة وجودهم في المجتمع، قائلة: "أنا لست ضدهم، هم ‏أحرار في حياتهم، وكل شخص حر بحياته، لكن مشكلتنا أننا بنحاسب كل الناس".

