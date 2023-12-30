نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموسيقار يحيى الموجي يكشف أسرار عن أغنية "صافيني مرة" للعندليب الأسمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الموسيقار يحيى الموجي، إن أغنية صافيني مرة كان يتم تلحينها في البداية لمطربة تسمى زينب عبده وليس عبد الحليم حافظ.

كواليس أغنية صافيني مرة للعندليب عبد الحليم حافظ

وأضاف الموسيقار يحيى الموجي في حلقة جديدة من برنامج “بالخط العريض” تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب المذاع على شاشة قناة الحياة، أن عبده السروجي وعبد الغني السيد رفضا غناء صافيني مرة.



وتابع: الموسيقار محمد الموجي والدي، أراد أن يغني الأغنية مطرب كبير، وكان عبدالحليم حافظ بيروح مع والدي للمطربين الكبار عشان يسمعهم الأغنية بصوته، وبعد اعتذار عدد منهم، والدي قال للعندليب: “غنيها انت يا عبدالحليم ورزقي ورزقك على الله، وفشلت في بعد عرضها في الإسكندرية”.

يحيى الموجي يبدي رأيه في الفنانين القدامى

وأبدى الموسيقار يحيى الموجي رأيه في بعض الفنانين القدامي، وقال إن الفنانة نجاة كانت رقيقة وصوتها هادئ وناعم، أما الفنانة وردة كانت شخصية عظيمة وطيبة وصاحبة صوت جهوري، وبالنسبة للفنانة فايزة أحمد فكانت مجنونة فن وصوتها وكان عبارة عن ألماس كما كان يقول الموسيقار محمد عبدالوهاب.

نبذة عن برنامج بالخط العريض

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في الثامنة مساءً على قناة الحياة تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

