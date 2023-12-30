محمد إمام يحتفل بتصدر فيلم ”أبو نسب” التريند منصة إكس في 4...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 ديسمبر 2023 11:27 صباحاً - احتفل النجم محمد إمام بالنجاح الكبير الذي حققه فيلمه الجديد "أبو نسب"، الذي تصدر تريند منصة إكس في أربع دول عربية، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

شارك الفنان محمد إمام جمهوره بصورة توثق تصدره للتريند، وأرفق بجانبها صورة له من كواليس الفيلم، ووضع أسفلهم أسماء الدول التي تصدر فيها للتريند، معربًا عن سعادته الكبيرة بذلك، وكتب: "الحمدلله"، ويأتي ذلك احتفالًا بتصدر الفيلم التريند في مصر والإمارات والسعودية والكويت.

حقق فيلم "أبو نسب" نجاحًا كبيرًا بدور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي، حيث تصدر إيرادات شباك التذاكر، كما نال إشادات النقاد والجمهور.

ما هي أحداث فيلم "أبو نسب"؟

تدور أحداث فيلم أبو نسب في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية "على"، الذى يعمل طبيب أطفال، والذى يقع في حب "داليا" ياسمين صبري، وعندما يقرر الزواج منها، يظهر والدها المجرم بعد خروجه من السجن يوم زفافهما، فتنقلب حياتهما رأسًا على عقب.

من هم أبطال فيلم "أبو نسب"؟

يضم فيلم "أبو نسب" عدد من الفنانين منهم: محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام