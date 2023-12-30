تعرف على سعر السوار الذهبي الذي ظهر به عمرو دياب على غلاف "مكانك"

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهر النجم عمرو دياب على صور غلاف ألبومه الجديد، وهو مرتدي سوار ذهبي، ويعد هذا رمزًا للحب والإلتزام ومن القطع الخالدة، وموجودة على معاصم أيقونات الموضة والأزياء في جميع أنحاء العالم.



ما هو سعر السوار الذهبي الذي ظهر به عمرو دياب؟

يصل سعر السوار الذي ظهر به النجم عمرو دياب في صور ألبومه الجديد ولفت الأنظار اليه إلى 7350 دولار، أي ما يعادل 230 ألف جنيه مصري.

عمرو دياب

اسماء الشعراء والملحنين المشاركين في ألبوم “مكانك” لعمرو دياب

وتعاون عمرو دياب، في ألبوم “مكانك” مع الشعراء بهاء الدين محمد، أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، تامر حسين، صابر كمال، هاني رجب، محمد القياتي، مصطفى حدوتة، ومن الملحنين يتعاون مع خالد عز، محمد يحيى، محمود الخيامي، تامر علي، عزيز الشافعي، شريف بدر، إسلام زكي، ومن الموزعين يتعاون مع نادر حمدي، أحمد إبراهيم، أسامة الهندي، عادل حقي، توما، وسام عبد المنعم.



