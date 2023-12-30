نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير المصري يكشف سبب اعتذاره عن مسلسل «الحشاشين».. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أمير المصري عن سبب اعتذاره عن مسلسل «الحشاشين»، وأكد أنه كان لا يملك الوقت الكافي للانضمام إلى أسرة العمل في تلك الفترة؛ بسبب توقيع عقد لفيلم جديد في لندن.

تفاصيل شخصية أمير المصري لمسلسل “ the crown”

وأشار أمير المصري، خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت» المذاع على شاشة صدى البلد، إلى أنه استعد لشخصية «محمد الفايد» في مسلسل «The Crown»، مع مدربة متخصصة في أداء الحركة وهي من أفضل مدربين الإحساس، وأنه شاهد فيديوهات كثيرة لمحمد الفايد وظل يتدرب لمدة 10 أيام، معربًا عن سعادته بنجاح عرض الحلقة.

وأضاف أمير المصري قائلًا: «كان ممنوع هناك نقابل أو نتكلم مع أي حد حول شخصيات المسلسل، ولكن كنت أعرف ناس يعرفوه كويس وأكدوا أنه أب بيحب أولاده فعلًا وحد كان مصدق إن الملكة اليزابيث كانت وراء جريمة قتل ابنه».

برنامج سبوت لايت

شوشهدت حلقة اليوم الجمعة، من برنامج سبوت لايت، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، حلقة خاصة من فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي التي انطلقت تحت شعار «نافذة على فلسطين».



