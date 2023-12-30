إيفان ريتشل تستعد لمشروع مسرحي غنائي جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد دارين كريس والممثلة ايفان راتشيل وود للمشاركة في بطولة عمل مسرحي جديد بعنوان Little Shop Of Horrors على أن ينطلق التحضير بداية 2024.

تفاصيل العمل المسرحي Little Shop Of Horrors

ووفق ديد لاين، العمل المسرحي سيكون عمل موسيقي غنائي، تستغل به مواهب الممثلة الشابة إيفان ريتشل في الغناء.

تعمل النجمتان أماندا سيفر وإيفان ريتشل وود حاليًا على مشروع سينمائي مشترك، سيكون نسخة سينمائية موسيقيى مستوحاة من فيلم طرح في فترة التسعينيات للمخرج رايدلي سكوت بعنوان Thelma & Louise.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الثنائي يعملان حاليًا على وضع الخطوط العريضة للمشروع الجديد، وكان ذلك من اسباب غياب أماندا سيفريد عن حفل جوائز جولدن جلوب الذي تم الإعلان خلاله عن حصدها لجائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي في مسلسل درامي.

تفاصيل عن العمل

والنسخة الجديدة التي يجرى العمل عليها حاليًا من الفيلم، تستوحى من النسخة الأصلية لفيلم Thelma & Louise، هذا الفيلم الذي قدم قصة نسائية خالصة، كان من بطولة النجمة جينا ديفيس في دور ثيلما، وسوزان سارندون في دور لويز.

شارك في بطولة الفيلم أيضًا، النجم براد بيت في دور جي دي، وهارفي كيتل في دور هال، وكالي خوري، ومايكل مادسن في دور جيمي، وكريستور ماكدونالد في دور داريل.