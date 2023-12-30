هيدي كرم: كواليس فيلم "آل شنب" مكانتش ضحك.. ولسنا متخصصين كوميديا

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة هيدي كرم، تفاصيل دورها في فيلم "آل شنب"، ولفتت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد إلى أن الفيلم يشهد قصة كوميديا مشوقة ستلقى إعجاب الجمهور.

هيدي كرم تشيد بالعرض الخاص لفيلم إل شنب

وأشادت هيدي كرم بالعرض الخاص للفيلم ودورها، معلقة:" كواليس الفيلم مكانتش ضحك؛ لأننا لسنا متخصصين في الكوميديا".

واختتمت هيدي كرم: الفنانة لبلبة وخالد سرحان متخصصين كوميديا جدًا، والعرض شهد علاقات طيبة محترمة، ونتمنى أن ينال العرض إعجاب الجمهور.

نجوم فيلم آل شنب



جدير بالذكر، أن فيلم آل شنب يشارك به نخبة من نجوم الفن، على رأسهم كلا من ليلى علوي، سوسن بدر، لبلبة، أسماء جلال، محمود البزاوي، هيدي كرم، خالد سرحان، وغيرهم، وأيضا أسما جلال التي تجسد في العمل شخصية "ليلى" التي تعاني من تحكم والدتها، والتي تجسدها ليلى علوي في حياتها، ويموت فجأة أحد أفراد العائلة مما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء، وخلال أيام الحداد الثلاثة، وفي وجود العائلة الضخمة التي تتكون من أربع خالات وأولادهن وأحفادهن تحدث الكثير من المفارقات المضحكة.