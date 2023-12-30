نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عاشور يغازل زوجته في عيد ميلاده:"ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدًا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان تامر عاشور على توجيه رسالة لزوجته الإعلامية نانسي نور بمناسبة عيد ميلاده، حيث شارك جمهوره بصورة له برفقتها، من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" مش عارف أشكرك على ايه ولا ايه ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدًا ويحفظك".



تعليقات الجمهور على منشور تامر عاشور

وفور مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات:" عيد ميلاد سعيد، كل عام وانت بخير وصحة وسلامة وسعادة، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، ربنا يخليكوا لبعض"، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال تامر عاشور

والجدير بالذكر آخر أعمال تامر عاشور أغنية "عديت"، والتي نالت على إعجاب الجمهور، وتصدرت الترند فور نزولها.

كلمات أغنية "عديت"

وجاءت كلمات أغنية عديت كالآتي:

عديت جنبي إتمنيت

ربى يجّمعنا وتبقى شريكي

في حُضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللي عندي

وانت يالا يالا قول

عديت جنبي إتمنيت

ربى يجّمعنا وتبقى شريكي

في حُضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللي عندي

وانت يالا يالا قول

مستني ايه بقى

قلبي خلاص لقا

اللي أنا نفسي أهِنن فيه

واللي اداديه كده

الضحكة دي ايه ده

ماهو فيها بقى لا أخفيها يالا

جناني بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين وأكتبني معجب حاله حال

والنبي فيه كده جمال

وألاقي فين خلّصت أي كلام يتقال

جناني بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين وأكتبني معجب حاله حال

والنبي فيه كده جمال

وألاقي فين خلّصت أي كلام يتقال

واصلك إبهارى

يا مزود ناري

دوست على زراري

وأنا شاري بوكيه ورد

مديك مفتاحي

ومسلمِ روحي

ده انت إستفتاحي

يا غزال عالأرض

مستني ايه بقى

قلبي خلاص لقا

اللي أنا نفسي أهِنن فيه

واللي اداديه كده

الضحكة دي ايه ده

ماهو فيها بقى لا أخفيها يالا

جناني بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين وأكتبني معجب حاله حال

والنبي فيه كده جمال

وألاقي فين خلّصت أي كلام يتقال

جناني بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين وأكتبني معجب حاله حال

والنبي فيه كده جمال

وألاقي فين خلّصت أي كلام يتقال

عديت جنبي إتمنيت

ربى يجّمعنا وتبقى شريكي

في حُضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللي عندي

وانت يالا يالا قول