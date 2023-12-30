نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة من الطرب الأصيل بالمركز الثقافي بطنطا احتفالًا بالعام الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مسرح المركز الثقافي بطنطا حفلاً فنيا، أحيته فرقة محمد فوزي للموسيقى العربية، ضمن فعاليات البرنامج الفني للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة بمناسبة العام الميلادي الجديد.

باقة متميزة من المقطوعات الموسيقية والأغاني الطربية

تضمن الجزء الأول من الحفل باقة متميزة من المقطوعات الموسيقية والأغاني الطربية قدمتها الفرقة في أداء جماعي منها "قلبي القاسي، شغلوني، وياك، يا أعز من عيني، على قد الشوق، ليه خلتني أحبك، يا حلو صبّح، قلبي دليلي، سواح، هوا يا هو، عدى النهار، والبندقية اتكلمت" وذلك بقيادة المايسترو محمد الحداد.

وفي الجزء الثاني من الحفل أطربت الفرقة الحضور بمجموعة متميزة من الصولوهات منها "قال جاني بعد يومين "، "الحلوة"، "بتونس بيك"، "لولا الملامة"، "توبة"، "قوللي عملك إيه "، "أي دمعة حزن "، "وحياتك يا حبيبي"، و"حاجة غريبة ".

أغنية "موعود" في الختام

أقيم الحفل بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، واختتمت فعالياته بأغنية "موعود" التي تغنى بها ضيف الحفل الفنان محمد فتحي، وسط تفاعل كبير من الجمهور.