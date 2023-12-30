نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دونالد ترامب ينفي فرض نفسه على صناع Home Alone 2 للظهور كضيف شرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نمى إلى علم رائد الأعمال والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه قد وجهت له اتهامات بإقحامه لنفسه للظهور كضيف شرف ضمن احداث فيلم Home Alone 2.

ووفق ديد لاين، أصدر ترامب بيان أكد خلاله أن ما أثير من شاعات بهذا الشأن غير صحيح، في العمل الذي طرح عام 1992 من بطولة ماكولي كولكين.

هوليوود تعيش حدثًا احتفالي مميز

و عاشت هوليوود حدثًا احتفالي مميز خلال مراسم اطلاق النجمة الخاصة للنجم ماكولي كولكين في ممر الشهرة بهوليوود.

ونقلت ديلي ميل لقطات من مراسم منح كولكين نجمته الخاصة بممر الشهرة، بحضورخطيبته والنجمة القديرة كاثرين أوهارا، وعرف كولكين بتجسيده لبطولة أفلام هوم الون، مطلع سعينيات القرن الماضي.

ماكولي كولكين

و أخيرًا سيحصل الممثل الشهير ماكولي كولكين على نجمته الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود، على الرغم من تحقيقه لشهرة واسعة منذ سن صغيرة.

ووفق ديلي ميل، كولكن كان قد عرف بمشاركته في بطولة افلام Home Alone التي طرحت في تسعينيات القرن الماضي.

وسيمنح كولكين نجمته على ممر الشهرة في احتفالية تحضرها النجمة القديرة كاثرين أوهارا التي جسدت دور والدته في نفس الفيلم.