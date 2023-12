شركة Warner Bros. Discovery تعلن استحواذها على منصة Turkish Streamer BluTV

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت شركة الإنتاج السينمائي العالمية Warner Bros. Discovery عن استحواذها رسميًا على منصة البث الرقمي التركية Turkish Streamer BluTV.



ووفق ديد لاين، الشركة أقدمت على استحواذ المنصة، بغرض توسيع انشطتها للبث الرقمي، والتي تستهدف بها الجمهور التركي، خارج الولايات المتحدة.



ويعد من أهم ما تعرضه المنصة الآن من أعمال تليفزيونية بالشراكة مع hbo، هو العمل التليفزيوني المستوحى من لعبة الفيديو الشهيرة The Last of Us.



خلال العقد الماضي، شهدت خدمات البث التليفزيوني في هوليوود طرح ما يصل لـ 7 أعمال تليفزيونية كانت مشتقة من عالم ألعاب الفيديو الشهيرة.



جميع هذه الأعمال فشلت في تحقيق النجاح المنتظر على غرار النجاح الذي حققته الألعاب التي استوحت منها في الأصل على عكس مسلسل The Last of Us.



وتقول صحيفة ديلي ميل، هذا المسلسل بالتحديد، نجح فيما فشل في تحقيقه بقية الاعمال التليفزيونية الأخرى التي شهدت هوليوود طرحها خلال العقد الماضي عبر خدمات البث المختلفة.

موسم جديد قادم

وهذا النجاح المميز للمسلسل، تحدث عن نفسه، بعد أن أعلنت شبكة hbo رسميا عن نيتها لطرح موسم ثاني من مسلسل The Last Of Us، بعد حصده لمعدلات مشاهدات مرتفعة خلال عرض الموسم الأول منه.



وتقول صحيفة ديلي ميل، قرار hbo جاء بعد طرح الحلقة الثانية مباشرة من المسلسل للعرض في موسمه الأول الذي عرضت حلقاته مؤخرًا عبر شبكة البث التابعة لـ hbo.

تفاصيل عن العمل

وتعود الممثلة الشابة بيلا رامسي من جديد للظهور في عمل درامي مميز يعرض عبر شبكة hbo، هو مسلسل The Last Of Us.



المسلسل تستوحى أحداثه من لعبة فيديو جيم شهيرة تحمل العنوان نفسه، وتجسد به بيلا رامزي شخصية باسم إيلي، ويشارك في بطولته النجم بيدرو باسكال في دور باسم جويل، وجابرييل لونا، في دور باسم تومي ميلر، وآنا تورف، والفنانة الشابة نيكو باركر، وآشلي جونسون، وتروي بيكر، وتم عرض الحلقة الأولى من المسلسل في يوم 15 يناير من عام 2023 الجاري.