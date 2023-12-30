نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض فنية وإنشاد في احتفالية ثقافة القاهرة بذوي القدرات الخاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم فرع ثقافة القاهرة مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية احتفاء بذوي القدرات الخاصة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد خلال ديسمبر برعاية وزارة الثقافة.

فقرة إنشاد ديني

وفي السياق شهد قصر ثقافة روض الفرج احتفالية بدأت فعالياتها بفقرة إنشاد ديني، وعدد من الفقرات الفنية والاستعراضية قدمها فريق صناع الأمل، ومؤسسة دنينتا لصناع التحدي، تلاها تقديم مجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية منها "عظيمة يا مصر، حلوة يا بلدى، مصر يا أم الدنيا، فيها حاجة حلوة، سلم على الشهدا، هنحب مين غيرها، فلسطين عربية، ومصر هي أمي، وغيرها وسط تفاعل كبير من الحضور.

ورشة لتصميم شجرة الكريسماس

وعلى هامش الحفل أقيمت ورشة لتصميم شجرة الكريسماس واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة كورال روض الفرج لذوي الاحتياجات الخاصة، تغنت خلاله بباقة متميزة من الأغنيات منها ناويين، فلسطين، ياملح دارنا، طاير يا هوى، توبة، أنا ابن مصر، هتروق وتحلى، بقيادة المايسترو عادل مدبولي، وذلك بحضور نخبة من المثقفين وممثلي المجتمع المدني.

لقاء بعنوان “كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة”

واستمرارًا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة لاميس الشرنوبى من خلال فرع ثقافة القاهرة، أعد بيت ثقافة المرج لقاء بعنوان "كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة" بجمعية الوديعة لذوي الاحتياجات الخاصة، أكد خلاله الشيخ عبد الله منير - واعظ بالأزهر الشريف، على ضرورة حماية ذوي الإعاقة من التنمر والتعامل معهم على النحو الملائم لقدراتهم.



واختتم اللقاء بطرح بعض الأسئلة من الحضور، أجاب عنها الشيخ باستفاضة.