نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على سبب سرعة احتفال ثراء جبيل بحفل زواجها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة ثراء جبيل محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما فوجئ الجمهور بفيديو لحفل زفاف الفنانة شاركته لهم عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام»، دون سابق إنذار أو الإعلان عن موعد زفافها وأيضا دون حضور أهل أو أصدقاء.

وفي السطور التالية يعرض لكم دوت الخليج الفني السبب ورا احتفال ثراء جبيل بحفل زفافها بهذه السرعة دون سابق إنذار.

سبب سرعة احتفال ثراء جبيل بحفل زواجها

كشفت ثراء جبيل عبر صفحاتها علي الانستجرام عن حفل زفافها والسبب وراء احتفالها بهذه السرعة دون سابق إنذار، مشيرة إلى حصول زوجها الفنان مختار الديناري على منحة فولبرايت في أمريكا لمدة سنتين، وهو الأمر الذي سيستدعي إقامة الحفل هناك،ا أنها ستحتفل بعد ذلك وسط الأهل والأصدقاء في مصر، قائلة: «قررنا نتجوز في أمريكا في أجمل وقت في السنة بالنسبالي، في الكريسماس، وبعدين نفرح وسط حبايبنا في مصر».

صور جريئة من حفل زواج ثراء جبيل تضعها في مأزق

وخضعت ثراء جبيل لجلسة تصوير من عقد قرانها على الممثل مختار الديناري، بطل مسلسل "ريفو" الذي عرض عام 2022، وظهرت الممثلة في الصور في أوضاع حميمية مع زوجها، وكانت ترتدي فستانًا عاري الظهر والكتفين ومفتوح من منطقة الصدر، وبفتحة من الأسفل تصل إلى أعلى الفخذ، وانهالت التعليقات على ثراء، وبينما تمنى المتابعون لها حياة سعيدة، انتقد أحدهم صورها، ورأى أنها جريئة.

قصة حب ثراء جبيل ومختار الديناري



ويذكر ان الفنانة ثراء جبيل قد احتفلت بخطبتها على الفنان مختار الديناري، بعد أن عرض عليها الزواج بطريقة رومانسية، وكان الديناري قد طلب الزواج من ثراء جبيل في أجواء رومانسية، حيث قام بوضع عدد من البالونات على هيئة "دبلة زواج" في الشارع.

آخر أعمال ثراء جبيل

وكان آخر أعمال ثراء جبيل هو مسلسل "ورق التوت"، الذي عرض مؤخرا، وهو من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على، ايضا فيلم "رهبة" الذى عرض فى مايو الماضى، وهو بطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، سما إبراهيم، الفنان السعودى محمد القس، محمود البزاوى، مصطفى غريب، عبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، ندا بجهت من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق وتدور أحداثه في اطار شعبى كوميدى.