نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تفاصيل حفل زفاف ثراء جبيل ومختار الديناري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة ثراء جبيل محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما فوجئ الجمهور بفيديو لحفل زفاف الفنانة شاركته لهم عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام»، دون سابق إنذار أو الإعلان عن موعد زفافها وأيضا دون حضور أهل أو أصدقاء، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن السبب، خاصة بعد كشفها عن أنها ستحتفل بحفل زفافها مرتين، مشيرة عبر إنستجرام إلى حصول زوجها الفنان مختار الديناري على منحة فولبرايت في أمريكا لمدة سنتين، وهو الأمر الذي سيستدعي إقامة الحفل هناك،ا أنها ستحتفل بعد ذلك وسط الأهل والأصدقاء في مصر، قائلة: «قررنا نتجوز في أمريكا في أجمل وقت في السنة بالنسبالي، في الكريسماس، وبعدين نفرح وسط حبايبنا في مصر».

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية تفاصيل حفل زفاف ثراء جبيل ومختار الديناري..

احتفلت الفنانة ثراء جبيل بزفافها على الفنان مختار الديناري ونشرت مجموعة فيديوهات من استعدادها للحفل، اختارت ثراء فستان أبيض بسيط وباقة ورود بيضاء ايضًا، ويظهر من الصور أنهما اختارا الاحتفال في إحدى الدول الأجنبية، كما ظهرت وهي تقوم “ بالزغرطة ” لنفسها، ايضا احتفلت ثراء بخطبتها علي مختار الديناري بعد أن عرض عليها الزواج بطريقة رومانسية، وكان الديناري قد طلب الزواج من ثراء جبيل في أجواء رومانسية، حيث قام بوضع عدد من البالونات على هيئة "دبلة زواج" في الشارع.

صور جريئة من حفل زواج ثراء جبيل تضعها في مأزق

وخضعت ثراء جبيل لجلسة تصوير من عقد قرانها على الممثل مختار الديناري، بطل مسلسل "ريفو" الذي عرض عام 2022، وظهرت الممثلة في الصور في أوضاع حميمية مع زوجها، وكانت ترتدي فستانًا عاري الظهر والكتفين ومفتوح من منطقة الصدر، وبفتحة من الأسفل تصل إلى أعلى الفخذ، وانهالت التعليقات على ثراء، وبينما تمنى المتابعون لها حياة سعيدة، انتقد أحدهم صورها، ورأى أنها جريئة.

سبب سرعة احتفال ثراء جبيل بحفل زواجها

كشفت ثراء جبيل عبر صفحاتها علي الانستجرام عن حفل زفافها والسبب وراء احتفالها بهذه السرعة دون سابق إنذار، مشيرة إلى حصول زوجها الفنان مختار الديناري على منحة فولبرايت في أمريكا لمدة سنتين، وهو الأمر الذي سيستدعي إقامة الحفل هناك،ا أنها ستحتفل بعد ذلك وسط الأهل والأصدقاء في مصر، قائلة: «قررنا نتجوز في أمريكا في أجمل وقت في السنة بالنسبالي، في الكريسماس، وبعدين نفرح وسط حبايبنا في مصر».

آخر أعمال ثراء جبيل



ويذكر ان آخر أعمال ثراء جبيل هو مسلسل "ورق التوت"، الذي عرض مؤخرا، وهو من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على،ايضا تشارك مسلسل "إقامة جبرية" المكون من 10 حلقات والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتأليف احمد عادل اخراج احمد سمير فرج، وبطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبى، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوى، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

