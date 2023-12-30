انت الأن تتابع خبر كارمن لبس تشارك في مسلسل 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تجسد الفنانة اللبنانية كارمن لبس، شخصية "رسمية" في مسلسل "2024"، المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.



ونشرت كارمن، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، فيديو يُظهر كواليس ملامح تحضيرها للشخصية، حيث ظهرت وهي تستعد لجلسة مكياج وتجميل، وتقول: بدي أنزلها بكرة.. ما هيه معروفة رسمية مين.



وعلقت كارمن على الفيديو قائلة: المعاناة اليومية مع ميك آب رسمية.



وأثار الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعي الفنانة، الذين عبروا عن حماسهم لمشاهدة المسلسل. كما أشاد عدد كبير منهم بدور "رسمية"، وجاء ضمن التعليقات، "وأخيرًا، رسمية راجعة" و"أحلى دور رسمية" و"كان دور تحفة بجد" و"والله وحشتنا رسمية".



وكانت كارمن قد أعلنت عودتها لمسلسل "2024"، في وقت سابق، بفيديو شاركته عبر "إنستغرام"، يضم مشاهد متعددة لشخصية "رسمية" في الجزء الأول من المسلسل .