انت الأن تتابع خبر موعد عرض مسلسل حالة خاصة.. أول مسلسلات العام الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجح برومو مسلسل حالة خاصة والمقرر عرضه قريبا في خطف الأنظار، حيث يتناول قصة جديدة على الدراما المصرية، فضلا على أنه يضم نخبة من النجوم المحبوبين لدى الجمهور ومنهم غادة عادل، فما قصة المسلسل وما موعد عرضه؟.. هو ما سنوضحه خلال السطور القادمة.

أبطال مسلسل حالة خاصة

يضم مسلسل حالة خاصة نخبة من النجوم ومنهم غادة عادل، وطه الدسوقي، هايدي كابوه، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدي، أحمد طارق، حيث يظهر في المسلسل عدد من المواهب الشابة، وهو من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبدالعزيز النجار.

أحداث مسلسل حالة خاصة

أوضح برومو المسلسل، أنه يلقي الضوء على التحديات والصعوبات التي تواجه الأشخاص الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد، من خلال شخصية نديم “طه الدسوقي” الذي يعاني من التوحد ولكنه شديد الذكاء ويريد العمل في أحد أكبر مكاتب المحاماة.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة

يعرض المسلسل في مطلع عام 2024، وبالتحديد يبدأ العرض يوم 3 يناير، على منصة WATCH IT، حيث لم يعرض بعد على قنوات التليفزيون.