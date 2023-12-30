انت الأن تتابع خبر ميريام فارس تحتفل بمرور 20 عامًا على مسيرتها الفنية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بمرور 20 عاما على مسيرتها الفنية، والتي بدأتها عام 2003 بإطلاقها أول ألبوم غنائي لها حمل اسم "أنا والشوق" وضم 8 أغنيات.



وشاركت ميريام عبر حسابها الرسمي في "انستغرام" عدة صور لها من جلسة تصوير جديدة أجرتها احتفالاً بهذه المناسبة، وظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً رمادياً مفتوح الأكتاف، وفتحة من الأسفل.



واعتمدت ميريام تسريحة شعرها الكيرلي المعتادة، كما طبقت مكياجاً ترابياً غلبت عليه ألوان النود.



وسيطرت على جلسة التصوير أجواء المسارح والنجومية، إذ ظهرت وكأنها على مسرح وأمامها ميكرفون كتب بسلكه "20 عاماً"، كما استعرضت بصورة أخرى نجوميتها على "تيك توك" ورحلة حياتها عبر "نتفلكس".



وأرفقت الصور بتعليق بينت فيه أن مرور هذه الفترة الطويلة على انطلاقتها لم تجعلها تشعر بالملل، بل أعطتها دافعا أكبر حتى تقدم المزيد من الأعمال الرائعة وكأنها في البداية.



وأضافت أنها لا تعتبر الفن ووقوفها على المسرح مهنة بل شغف تسعى للاستمتاع به، معقبة: الاحتفال بـ20 عاما من الرحلة الموسيقية.. الأداء على المسرح لم يكن مهنة.. هو شغف لا ينتهي .