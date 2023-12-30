نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سجن سنة وهيتمسك في المطار.. موقف محمد رمضان بعد الحكم عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدر في الآونة الأخيرة حكم حبس سنة للفنان محمد رمضان غيابي، من مستأنف الشيخ زايد في دعوة قضائية رفعها أحد المحاميين عليه بتهمة ترويج أخبار كاذبة على حساباته الشخصية.

وأكد أحد خبراء القانون أن الفنان محمد رمضان معرض لـ التحفظ عليه من قبل الأجهزة الأمنية فور وصوله أي مطار مصري، حيث أنه يكعف حاليًا بأحد الدول العربية بسبب صدور حكم بحبسه لمدة سنة، حتى يتم عمل معارضة أو يتم إخطاره بالحكم، وبالرغم من أن الحكم غير نهائي، إلا أن الفنان صدر ضده هذا الحكم، ولم يصدر أي جديد حتى الآن.

أما عن قضاء محمد رمضان مدة الحكم خارج البلاد ثم عودة إلى القاهرة، أكد المحامي إلى أن الحكم لن يسقط لأن الفنان خارج البلاد لأن الحكم غيابي، وأشار أن مدة الحكم لم تبدأ حتى الآن لأنه خارج مصر والحكم غيابي، يجب إخطاره أولًا فور نزوله القاهرة.