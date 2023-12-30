محمد فؤاد: 'الست اليابانية بتشيل جزمة جوزها من عالباب'

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان محمد فؤاد ضيفًا على برنامج كلام الناس والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة MBC مصر، وتحدث فيه عن العلاقة بين الرجل والمرأة والعلاقات الزوجية.

تصريحات محمد فؤاد

وتحدث محمد فؤاد عن العلاقة بين الرجل والمرأة في العلاقة الزوجية وعن الزوجة اليابانية، وقال: عايزك في البرنامج لما بتفرج عليكي والاقي لغط جامد على حلقة وعاجباني أوي يا أستاذ محمد دي مطيراني، جيبلهم فيلم عن المرأة اليابانية بتشيل جزمة جوزها من على الباب برا ومينفعش وقريت أنا في الموضوع ده كتير مينفعش الست اليابانية تبقى ماشية وجوزها اللي شايل برغم من إحنا عندنا إحنا اللي بنشيل مينفعش لازم هي اللي تشيل.

وتابع: هما فظاع في العلاقات الزوجية في حقوق الزوج عند الزوجة هما فظاع، لو قروا هيلاقوهم بيطبقوا وهيعرفوا يعني ايه راجل، مضيفًا: وإنتي تشكري وربنا يخليكي وأنا نفسي تعملي العكس إتكلمي في الحقوق دي المواسم الجاية عشان يعرفوا إن القصد مش الراجل أهم من الست والرسول صل الله عليه وسلم وصانا وقال استوصوا بالنساء خيرًا.

وأوضح: الراجل اللي ميعرفش قيمة الست وميعرفش يحافظ على الست والله ميبقاش كده وده اللي إنتي بتتكلمي عليه وإنتي بتتكلمي على الراجل النموذج اللي هو مخلي بيته مفيش فيه حاجة غلط، فإنتي هنا مش بتتكلمي عن الراجل الفلاتي اللي سايب بيته واللي بيعنف بيته وبيغلط في بيته، وواضح إنك متربية ومنتهجة إنك تعلي من شأن القوامون على النساء وأنا بأيدك.

مواعيد عرض كلام الناس



ويتم عرض برنامج كلام الناس من الخميس إلى الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة السادسة مساءً.

نبذة عن برنامج كلام الناس



ويناقش برنامج كلام الناس القضايا المجتمعية والأحداث التي تشهدها وتتحدث عنها السوشيال ميديا بالإضافة إلى علاقة الرجل والمرأة.

وما يجعل برنامج كلام الناس وياسمين عز تريند السوشيال ميديا هو حديثها عن الراجل المصري ووصفة "بالفرعون" ومطالبة السيدة المصرية باحترام زوجها والتعامل معه بمفهوم "سي السيد".

وتستضيف ياسمين عز العديد من نجوم الكرة والفن خلال حلقات برنامج كلام الناس وكذلك أشخاص لها علاقه بقضايا الرجل والمرأة.