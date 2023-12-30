تمهيدًا لعرضه.. طرح البوستر الرسمي لـ مسلسل جولة أخيرة على منصة أمازون

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل جولة أخيرة البوستر الرسمي الخاص بالمسلسل وهو بطولة الفنان أحمد السقا وأشرف عبد الباقي.

في خطوة هي الأولى في عالم الدراما العربية تقرر عرض مسلسل جولة أخيرة على المنصة العالمية أمازون من إنتاج "الصباح إخوان"، ليكون أحمد السقا أول ممثل عربي يتواجد على منصة أمازون بـمسلسل "جولة أخيرة"

أبطال مسلسل جولة أخيرة



مسلسل جولة أخيرة من تأليف محمد ندا ويشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كلًا من: أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامي، علي صبحي، الطفلة ملك، حنان سليمان، صفاء الطوخي، ضيفة الشرف حنان مطاوع.

أحداث مسلسل جولة أخيرة



والمسلسل تدور أحداثه حول شخصية يحيى، وهو طبيب في منتصف العمر يعيش حياة مزدوجة بهوية سرية كملاكم حقيقي ولكن يكتشف يحيى إصابته بمرض الزهايمر قبل مشاركته في بطولة MMA، إلا أنه يواصل السعي لتحقيق حلمه والفوز بالبطولة وتكوين ذكريات جميلة مع ابنته

والمسلسل مكون من 9 حلقات وسيعرض يوم 25 يناير المقبل على Amazon prime video

أول مسلسل على منصة أمازون

ويفتح مسلسل جولة أخيرة سوقًا جديدًا للأعمال الفنية المصرية والعربية خلال نافذة عرض عالمية مثل أمازون لم تكن موجودة في السوق المصري والعربي خلال السنوات الماضية، ومع عرض مسلسل جولة أخيرة على المنصة سيكون هناك مجال لعرض أعمال لنجوم مصريين وعرب خلال الفترة المقبلة.

مشاركة أحمد السقا في رمضان 2024

جدير بالذكر إنه سيخوض أحمد السقا الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024 بمسلسل درامي جديد والذي يحمل إسم العتاولة بمشاركة الفنان طارق لطفي.

آخر أعمال أحمد السقا

يذكر أن آخر أعمال أحمد السقا هو مسلسل حرب والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، وعُرض في آخر 10 أيام من شهر رمضان الكريم، وشاركه الفنان محمد فراج بطولة المسلسل، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال، وأشار السقا خلال أحد لقاءاته التلفزيونية إلى أنه قام بتصوير ذلك المسلسل قبل بدء موسم رمضان ببضعة أيام.