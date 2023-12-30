نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فؤاد يوجه رسالة للسيدات للحفاظ على بيوتهن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالأسرار حل الفنان محمد فؤاد ضيفًا في برنامج “كلام الناس”، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على شاشة قناة “Mbc مصر".

فقد حرص محمد فؤاد على توجيه رسالة للسيدات لحماية بيوتهن والحفاظ عليه، حيث طالبهن بعدم كشف المرأة سر زوجها لأهلها حتى لا ينكسر أمامهم، وعليها أن تسيطر على نفسها، حيث علق قائلًا “اوعي تحكي حاجة بينك وبين جوزك لأبوكي، أو لأهلك، المشاكل بتبدأ لما السر اللي بينكم بيخرج”.

وأضاف محمد فؤاد: “جوزك ما بيسامحش فيها أبدًا، فى لازم تمسكي نفسك وتحتفظي بالسر، هو نفسه هيقدر إنك حافظتي عليه، لأنه دايمًا بيكون عايز شكله كويس قدم أهلك”.

محمد فؤاد عن محمد هنيدي: 'كان يشرفني أن يكون صديقي لكن مش هكون صاحبه بالعافية'

كما كشف محمد فؤاد خلال اللقاء العديد من الأسرار بالإضافة للحديث عن خلافه مع الفنان محمد هنيدي بسبب فيلم إسماعيلية رايح جاي، الذي عرض عام 1997، والذي حقق حينها نجاحًا هائلًا لم يسبق من قبل.

وصرح محمد فؤاد خلال لقائه مع ياسمين عز قائلًا: "أنا ومحمد هنيدي لم نتحدث حتى الآن، وكان يشرفني أن يكون صديقي، ولكنْ أصدقاؤه غير أصدقائي، ولم يكن بيني وبينه أي غضب اطلاقًا، ولم يسبق لنا أن التقينا في مكان ما، لم يجمعنا مكان سوى في الفيلم.

وأردف فؤاد حديثه قائلًا: “كانت القصة تقول إننا كنا أصدقاء، ولكننا ننشر المعاني الطيبة بين الأجيال والشباب، معلقًا: ليه نبقى أنا وهو أصدقاء، أنا مش هكون صاحبه بالعافية أو غصب عنه”.