محمد فؤاد يبدع في غناء 'حبيبي يا' ببرنامج كلام الناس

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان محمد فؤاد ضيفًا على برنامج كلام الناس والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة MBC مصر، وأبدع محمد فؤاد في غناء أغنية ياحبيبي يا إحدى أغنيات فيلم والذي قام ببطولته برفقة رامز جلال وحلا شيحا وخالد الصاوي والذي تم عرضه في عام 2005 وحقق نجاحًا كبيرًا.

كلمات أغنية حبيبي يا



حبيبي يا حبيبي، يا حبيبي

إنت فين؟

حبيبي يا

يا حلم أنا، عشت عمري بستناه، وأتمناه

الفرقة، عليّ صعبة

وإزاي أدارى، شوقي وأنا أعمل إيه

لو أغمض عيني، وأصحى ألاقيك هنا

للبعد نهاية، وإنت بقا لك سنة

يالا وتعالا، أنا قلبي هيتعب كذا، إنت فين؟

حيرة في حيرة، وأيام طويلة بصبر عينيّ اللي ذايبة في هواك

صوتي يخاصمني، ورافض يغني غير لما ترجع ويبقى معاك

شايف حبيبي في بعدك بيجرى لي إيه؟

شايف في بعدك بذوق العذاب قدي إيه؟

قولي ليه؟

حبيبي يا

يا حلم أنا عشت عمري بستناه، وأتمناه

الفرقة، عليّ صعبة

وإزاي أدارى، شوقي وأنا أعمل إيه

لو أغمض عيني، وأصحى ألاقيك هنا

للبعد نهاية، وإنت بقا لك سنة

يالا وتعالا، أنا قلبي هيتعب كذا، إنت فين؟

دايما في بالي وبعد الليالي، واحشني يا غالي يا أجمل ملاك

آه لو تجيني لأبوسك بعيني، وأطفي حنيني اللي ذايب معاك

إنت الجميل اللي لايق عليه الغرام

وإنت اللي عمري ما خلصت فيه الكلام

إنت فين؟

مواعيد عرض كلام الناس



ويتم عرض برنامج كلام الناس من الخميس إلى الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة السادسة مساءً.

برنامج كلام الناس



ويناقش برنامج كلام الناس القضايا المجتمعية والأحداث التي تشهدها وتتحدث عنها السوشيال ميديا بالإضافة إلى علاقة الرجل والمرأة.

وما يجعل برنامج كلام الناس وياسمين عز تريند السوشيال ميديا هو حديثها عن الراجل المصري ووصفة "بالفرعون" ومطالبة السيدة المصرية باحترام زوجها والتعامل معه بمفهوم "سي السيد".

وتستضيف ياسمين عز العديد من نجوم الكرة والفن خلال حلقات برنامج كلام الناس وكذلك أشخاص لها علاقه بقضايا الرجل والمرأة.