هالة فاخر عن مشاركتها في "أبو نسب": العمل مع الزعيم وأولاده شرف لأي ممثل

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة هالة فاخر، تفاصيل مشاركتها في فيلم "أبو نسب" بطولة الفنان محمد إمام، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشة المحور.

وقالت إن العمل مع محمد إمام، شرف لأي ممثل، حيث يهتم بكافة التفاصيل، لتقديم الحالة المثالية للجمهور، وكذلك العمل مع الفنان ماجد الكدواني، لان العمل معه متعة أيضا.

وتابعت حديثها قائلة: "يشرفني العمل مع الزعيم ومحمد إمام، ورامي إمام".

وأكدت هالة فاخر على أن محمد إمام في منتهى التواضع والأخلاق الراقية، فهو فنان بمعنى الكلمة، معقبة:"إن شاء الله أبو نسب فاتحة خير".

أحداث فيلم أبو نسب

تدور أحداث فيلم أبو نسب في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية "على"، الذى يعمل طبيب أطفال، والذى يقع في حب "داليا" ياسمين صبري، وعندما يقرر الزواج منها، يظهر والدها المجرم بعد خروجه من السجن يوم زفافهما، فتنقلب حياتهما رأسًا على عقب.

أبطال فيلم أبو نسب

يضم فيلم "أبو نسب" عدد من الفنانين منهم: محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام