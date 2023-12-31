نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرح الزاهد تنشر الأغنية الرسمية لـ "عصابة عظيمة" وتروج لدورها في الفيلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة فرح الزاهد لدورها في فيلم “ عصابة عظيمة” بجانب ترويجها للأغنية الرسمية للفيلم تحت عنوان “ كله فالصو” عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتبت فرح الزاهد:' أغنية (كله فالصو) من فيلم عصابة عظيمة استنوا دور ماهي في عصابة عظيمة بالسينمات ٤ يناير".

بهاء سلطان

روج الفنان بهاء سلطان عن أغنية فيلم “عصابة عظيمة”، حيث نشر مقطع فيديو، من كواليس تسجيل أغنيته الجديدة “كله فالصو”، والذي يتعاون فيها مع المطرب أحمد سعد، والفنانة إسعاد يونس، من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".



وكتب بهاء سلطان على الفيديو قائلًا: "افتحلي بس سكة وهنوصل لاتفاق.. كله فالصو مع النجم أحمد سعد من فيلم عصابة عظيمة للنجمة إسعاد يونس".

وكان قد طرح الفنان أحمد سعد وبهاء سلطان أغنية كله فالصو عبر قناة سعد الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية المختلفة، بالإضافة إلى مشاركة الفنانة إسعاد يونس معهما في الغناء، لتكون الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة.

أغنية “كله فالصو” الأغنية الدعائية لفيلم عصابة عظيمة من بطولة الفنانة إسعاد يونس، وحققت نجاحًا هائلًا فور طرحها عبر المنصات الموسيقية المختلفة فهي من كلمات الأغنية للشاعر فلبينو ومصطفى البرنس، وألحان أحمد طارق يحيى، وإنتاج شركة مزيكا للمنتج محمد جابر.

تحتضن إسعاد يونس نجوم فيلم "عصابة عظيمة" في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" في ليلة رأس السنة، الاثنين القادم، بعد احتفالهم بالعرض الخاص في الرياض يوم أمس.

وتشارك في الحلقة إسعاد يونس تجاربها كفنانة في فيلم "عصابة عظيمة"، وتقدم لحظات مليئة بالفكاهة والضحك مع زملائها في الفيلم، بما في ذلك رنا رئيس وكريم عفيفي وعبنة مطرب المهرجانات ومحمد محمود ووائل إحسان.