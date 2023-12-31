نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء.. العرض الخاص لفيلم "الحريفة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل نجوم وصناع الفيلم السينمائي الجديد "الحريفة"، بالعرض الخاص للفيلم بحضور أبطاله، وذلك يوم الأربعاء المقبل، بإحدى سينمات أكتوبر.





وأطلقت الشركة المنتجة موخرًا الإعلان الرسمي لفيلم "الحريفة" المقرر عرضه يوم 4 يناير في السينمات المصرية و11 يناير في جميع الدول العربية، على مواقعها الخاصة بالتواصل الاجتماعي،





أبطال فيلم الحريفة

الفيلم من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم التركوآخرين، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ومن المقرر أن يضم الفيلم تواجد نجم الكرة السابق، العالمي أحمد حسامميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، ومن إنتاج شركة "تي فيجن" طارق الجنايني.





أحداث فيلم الحريفة



‎وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكوميةوهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

ضيوف شرف فيلم الحريفة



ومن خلال التريلر نجد تواجد مجموعة من ضيوف الشرف سواء لاعبي كرة سابقين مثل عبد الستار صبري وأمير عبد الحميد وتامر بيجاتووجمال حمزة، وصانعي محتوى مثل عمر الطوبجي، ومشاهير التيك توك مثل شبيه صلاح وماني وفاندايك، وجاءت الإشادات كبيرة علىموسيقى الفيلم التي كانت واضحة في الإعلان ومن المتوقع أن تكون جزء أساسي من الفيلم وهي مزيكا الوايلي التي لاقت انتشارًا واسعًاالفترة الماضية.