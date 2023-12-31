نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. تعرف على تفاصيل حفلات وائل جسار بمناسبة رأس السنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم وائل جسار، الليلة لإحياء حفلين غنائيين في مصر ضمن حفلات ليلة رأس السنة في أحد الفنادق الكبرى، حيث الحفلة الأولي بفندق سميراميس والحفلة الثانية بفندق موڤينبيك مدينة الإنتاج الإعلامي.

تفاصيل حفل وائل جسار بفندق موفنبيك

ويشارك مع وائل جسار في حفل مدينة الانتاج الإعلامي كل من بوسي، ومصطفى كامل، وعمر كمال، وسلمى عادل، والراقصة ديانا.



ومن المقرر أن يقدم الفنان وائل جسار باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها الجمهور ومنها ظروف معنداني، غريبة الناس، خليني ذكري، مشيت خلاص، بتوحشيني، نخبي ليه وغيرهم.

آخر أعمال وائل جسار

يذكر أن آخر أعمال الفنان وائل جسار أغنية "في حد يحبني"، والتي قد تصدرت التريند بعد طرحها مباشرةً.

وكان رقد فع النجم وائل جسار، شعار كامل العدد في حفله الغنائي بقبرص، وشارك جمهوره فيديو من الحفل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام معلقًا: "بعد النجاح الكبير في السويد ستكهولم مقتطفات من حفلات عيد الميلاد المجيد دائمًا في أوروبا ".