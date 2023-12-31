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الليلة.. تعرف على تفاصيل حفلات وائل جسار بمناسبة رأس السنة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم وائل جسار، الليلة لإحياء حفلين غنائيين في مصر ضمن حفلات ليلة رأس السنة في أحد الفنادق الكبرى، حيث الحفلة الأولي بفندق سميراميس والحفلة الثانية بفندق موڤينبيك مدينة الإنتاج الإعلامي.

تفاصيل حفل وائل جسار بفندق موفنبيك

 

ويشارك مع وائل جسار في حفل مدينة الانتاج الإعلامي كل من بوسي، ومصطفى كامل، وعمر كمال، وسلمى عادل، والراقصة ديانا.


ومن المقرر أن يقدم الفنان وائل جسار باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها الجمهور ومنها ظروف معنداني، غريبة الناس، خليني ذكري، مشيت خلاص، بتوحشيني، نخبي ليه وغيرهم.

آخر أعمال وائل جسار

 

يذكر أن آخر أعمال الفنان وائل جسار أغنية "في حد يحبني"، والتي قد تصدرت التريند بعد طرحها مباشرةً.

 

وكان رقد فع النجم وائل جسار، شعار كامل العدد في حفله الغنائي بقبرص، وشارك جمهوره فيديو من الحفل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام معلقًا: "بعد النجاح الكبير في السويد ستكهولم مقتطفات من حفلات عيد الميلاد المجيد دائمًا في أوروبا ".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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